AKP’lilerin düğününde salgın uyarısı yapan polise sürgün

Ağustos ayı sonlarında AKP Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu dünya evine girdi. Düğün törenine AKP İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve partililer de katıldı. Katılımın yoğun olduğu düğüne, saat gece yarısını geçtiğinde Korkuteli İlçe Emniyeti'nde görevli polis memuru Rahim Kayasu'nun da aralarında olduğu bir ekip gitti ve pandemi yasağını hatırlattı. Düğünün sonlandırılmasını isteyen polis memurunun üzerine AKP'li gençler yürüyünce olay yerine takviye ekip çağrıldı.









İddiaya göre AKP Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ertesi gün polis memuru Rahim Kayasu'yu telefonla aradı ve “Sen AKP düşmanı mısın?” diye sordu. Ardından da Sancaktar'ın polisi Serik İlçesi'ne sürgün ettirdiği iddia edildi.









Bu arada AKP İlçe Başkanı Sancaktar'ın da eşi ve çocuğuyla birlikte virüse yakalandığı ortaya çıktı. Sancaktar haberi sosyal medyadan şöyle duyurdu ve ‘Uyarıları dinleyelim' dedi. Polis memuru Kayasu da, kendi sosyal medya hesabından “Yok yok bu kesin ben değilimdir diyeceğim de benden başka düğünü kapattırdım diye sürülen olmadı ki” dedi.





