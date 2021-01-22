AKP’lilerin üçer maaş aldığı şirketler en çok zarar edenler arasında

Kamu kurumlarının başta yöneticilik kadroları olmak üzere çok sayıda biriminde liyakate aykırı görevlendirmelere imza atan AKP’nin bu uygulaması ile kamu iktisadi teşebbüsleri de iktidara yakın isimler için "arpalık" oldu.





Sayıştay’ın 2019 Kamu İşletmeleri Genel Raporu’na göre, 23 kamu işletmesinde toplam 13,7 milyar TL zarar ortaya çıktı. Bu şirketler arasında zarar sıralamasında ilk sıralarda yer alanların yönetim kurulu üyeliklerinde ise AKP’nin çift maaşlı “süper bürokratları”nın ya da partiye yakın isimlerin görevli olduğu görüldü. Yasa gereği özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda bürokratların görevlendirilmesi zorunluluğu bulunmakla birlikte bazı görevlere ilgisiz isimler getirildi.









5,6 milyar TL zarar ile ilk sırada yer alan BOTAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı, özelleştirilmeden önce Başkentgaz’ın Genel Müdürlüğü’nü yapan Burhan Özcan. İşletmenin Yönetim Kurulu'nda 2007, 2011 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevinde bulunan Safa Uslu bulunuyor. 7 Haziran seçimlerinde AKP’den Samsun Milletvekili Aday Adayı olan ve Mavi Hat Yolsuzluk Operasyonu’nda adı geçen Kerim Taşkıran da BOTAŞ’ın yönetiminde. Sık sık ölümlü kazalarla gündeme gelen ve 2,5 milyar TL ile en çok zarar eden ikinci işletme olan TCDD’nin Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise aynı zamanda Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyor. Uygun’un iki işletmede birden ödeme aldığı kaydediliyor.





PTT’DE ÜÇER MAAŞ





PTT, 1,2 milyar TL’lik zararı ile en çok kamu zararına neden olan üçüncü işletme oldu. PTT’nin Yönetim Kurulu, kamunun önemli görevlerinde bulunan isimlerini bünyesinde barındırıyor. PTT’nin Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın yardımcısı. Üye Zafer Sönmez ise hem Varlık Fonu’nun Genel Müdürü hem de Borsa İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanvekili. Bir diğer üye Ömer Fatih Sayan da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı.





DANIŞMAN DA YÖNETİMDE





Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’nin (TTK) ana teşkilatı 15 milyon 173 bin TL zarar etse de bağlı beş müessesi ile birlikte toplam zararı 1 milyar 138 milyon TL’ye ulaştı. TTK’nin yöneticilerinden Murat Halit Durceylan, aynı zamanda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı. Zafer Benli ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı görevinde.





1 milyar 87 milyon TL zarar eden TCDD Taşımacılık A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Baylan, Denizcilik Genel Müdürü. Üye Ahmet Tutal ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı.





İL BAŞKANI'NIN KARDEŞİ





635 milyon TL zarar eden ÇAYKUR’un Genel Müdürüi Yusuf Ziya Alim, AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi. AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce de bu işletmede yöneticilik yapıyor.





TEDAŞ’ın bir yıllık zararı, 389 milyon 440 bin TL’ye ulaştı. İşletmenin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdem, aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı.





GENEL MÜDÜRLER BİR ARADA





Et ve Süt Kurumu da 2019’u zararla kapattı. Kurumun yıllık zararı 34 milyon TL oldu. İşletmenin Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Aydemir hem Tarım, Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Denetçisi hem de Tarım ve Orman Bakanlığı Müşaviri. Zekeriya Erdurmuş Hayvancılık Genel Müdürü. Mustafa Altuğ Atalay ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü.





Sümer Holding A.Ş., bir yılda 30 milyon TL zarar etti. Bu işletmenin yöneticilerinden Yinal Yağan, geçen yıl TÜİK’in Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.