Samanyolu Haber /Gündem / AKP market kavgası büyüyor: AKP’li Belediye A101'leri mühürledi /03 Aralık 2022 21:24

AKP market kavgası büyüyor: AKP’li Belediye A101'leri mühürledi

AKP'li Ağrı Belediyesi, denetim sonucu 5 marketin mühürlendiğini açıkladı. Marketlerin A101 olduğu öğrenildi.

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AKP'li Ağrı Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla marketlerde denetim yaptı. Yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi. Marketlerin ismi açıklanmazken yerel kaynaklardan edinilen bilgiler ve servis edilen fotoğraflara göre 5 marketin de A101 olduğu öğrenildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir."

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