Samanyolu Haber /Gündem / AKP Meclis'te Ukrayna savaşını anlattı ama siz öğrenemeyeceksiniz: Devlet sırrı oldu /02 Mart 2022 16:37

AKP Meclis'te Ukrayna savaşını anlattı ama siz öğrenemeyeceksiniz: Devlet sırrı oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda bilgilendirmede bulundu. AKP'nin önergesiyle kapalı olarak yapılan oturumda konuşulanlar 'devlet sırrı' olarak kabul edilecek.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerle ilgili söz talebini yerine getireceğini söyledi.

Adan, yürütme adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 20, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin 10'ar ve grubu bulunmayan milletvekilinin de 5 dakika konuşma süresi olacağını belirtti.

AKP İSTEDİ, KAPALI OTURUM YAPILDI
AKP Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylanarak kabul edildi. Üyeler dışında bulunanların salonu boşaltmasından sonra kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturum öncesi parlamento muhabirlerinin bulunduğu, Genel Kurul'un basın locasına açılan odalar da boşaltıldı.

Kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Çavuşoğlu'nun ayrıca saldırının sona erdirilmesi için Türkiye'nin girişimleri ve bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Genel Kurul'daki kapalı oturum devam ediyor. 

'DEVLET SIRRI' KABUL EDİLECEK
NTV'nin aktardığına göre toplantıda konuşulan tüm bilgiler 'devlet sırrı' olarak kabul edilecek. Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.

Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.




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