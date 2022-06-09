Samanyolu Haber /Gündem / Ergenekon suikastı haberlerini AKP medyası nasıl gördü /09 Haziran 2022 20:39

Ergenekon suikastı haberlerini AKP medyası nasıl gördü

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması ile ilgili gelişmeleri AKP medyası nasıl gördü.

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Ukrayna’dan altı ay Türkiye’ye getirilen eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır, savcılık ifadesi ile  Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili soruşturma daha yeni başladı. 
Suikast soruşturmasında hakkında gözaltı talimatı çıkarılan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın gözaltına alınamadı. Yurt Dışına çıktığı düşünülen Levent Göktaş ile ilgili gelişmeler ve medyanın tavrı TR724.You Tube kanalında Mahmut Filizer ve Bülent Korucu tarafından hazırlanan 'Medyada bugün ' programında  konuşuldu.  Programda Hablemitoğlu suikastı sebebiyle gözaltı kararı verilen Ergenekon Sanığı Levent Göktaş ile igili gelişmeleri anlatan Korucu Göktaşı'ın bağlantılarını paylaştı 
Ergenekon medyasının suikast haberleri ile sessizliğe büründüğüne dikkat çeken Bülent Korucu AKP Medyasının haberlerin üzerine sazan gibi atladığını söyledi... 


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