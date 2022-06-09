Ergenekon suikastı haberlerini AKP medyası nasıl gördü

Ukrayna’dan altı ay Türkiye’ye getirilen eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır, savcılık ifadesi ile Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili soruşturma daha yeni başladı.



Suikast soruşturmasında hakkında gözaltı talimatı çıkarılan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın gözaltına alınamadı. Yurt Dışına çıktığı düşünülen Levent Göktaş ile ilgili gelişmeler ve medyanın tavrı TR724.You Tube kanalında Mahmut Filizer ve Bülent Korucu tarafından hazırlanan 'Medyada bugün ' programında konuşuldu. Programda Hablemitoğlu suikastı sebebiyle gözaltı kararı verilen Ergenekon Sanığı Levent Göktaş ile igili gelişmeleri anlatan Korucu Göktaşı'ın bağlantılarını paylaştı

Ergenekon medyasının suikast haberleri ile sessizliğe büründüğüne dikkat çeken Bülent Korucu AKP Medyasının haberlerin üzerine sazan gibi atladığını söyledi...







