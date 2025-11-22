Samanyolu Haber /Gündem / AKP medyası 'İmralı ziyareti' kararını görmedi /22 Kasım 2025 12:00

AKP medyası 'İmralı ziyareti' kararını görmedi

Yandaş medya, Meclis Komisyonu’nun PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme kararını manşetten duyurmadı.

SHABER3.COM

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah, Türkiye, Yeni Şafak, Yeni Akit, Takvim, Akşam gazeteleri ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında komisyonun İmralı’ya ziyaret etme kararını manşetten vermemeyi tercih etmesi dikkat çekti.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretiyle ilgili yaptığı oylamada İmralı’ya bir heyet gönderme kararı aldı. Tüm siyasi partiler gönderecekleri ismi Meclis Başkanlığı’na Cumartesi günü bildirecek.

Kapalı oturumda yapılan oylamada 32 evet oyu verildi. AKP, MHP ve DEM Parti’nin yanı sıra EMEP ve TİP’ten de iki evet oyu verildi. İYİ Parti’den AKP’ye geçen Kürşad Zorlu komisyon toplantısında yer almadı. Demokrat Parti, DSP ve Hüda Par’dan üç hayır oyu çıktı. SEGBİS yoluyla görüşme yapılması önerisi oylamayla reddedilen Yeni Yol grubundan iki çekimser oy kullanıldı.

Beşte üç nitelikli çoğunluk aranan oylamaya Yeniden Refah Partisi ve CHP katılmadı. CHP İmralı’ya gitmeyecek.

MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi ise İmralı ziyaretini “Meclis komisyonu İmralı’ya gidecek” başlığıyla manşetten duyurdu.


