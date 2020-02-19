Samanyolu Haber /Gündem / AKP medyasından Rusya'ya yaylım ateşi: İkiyüzlü /19 Şubat 2020 10:38

AKP medyasından Rusya'ya yaylım ateşi: İkiyüzlü

Kuzey Suriye nedeniyle ABD ile ilişkileri koparma noktasına getiren Türkiye şimdi de 'en yeni' müttefiki Rusya ile yine Suriye yüzünden bu kez İdlib ve Moskova'nın Esad rejimine koşulsuz desteği nedeniyle köprüleri atmak üzere.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'da temasta bulunan Türkiye heyetinin görüşmelerini, "Rusya'nın sunduğu haritayı da kağıdı da reddettik" şeklinde özetleyerek, Moskova ile işlerin sanılandan daha da kötüye gittiğini ortaya koyarken, AKP medyası da Rusya'yı yaylım ateşine tuttu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin 2020'nin başından bu yana Irak'tan Kuzey Suriye'ye gönderdiği silah ve zırhlı araçların Türkiye askerlerine karşı kullanıldığını açıklamasına tepki gösteren AKP'li Yeni Akit Gazetesi, Rusya'ya sert tepki gösterdi ve, "Mutabakata uymayan Rusya'dan ikiyüzlülük: ABD silahları Türkiye'ye karşı kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Gazete haberinde, Rusya'yı suçlayarak, "Mutabakat ile Türkiye'yi oyalayan Rusya'dan gelen bu açıklama 'ikiyüzlülük' olarak değerlendirildi" yorumunu yaptı. 

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, "2020 yılının başından beri ABD'ye ait mühimmat dolu 13 tır ve 80'den fazla zırhlı araç Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine sevk edildi. ABD tarafından sevk edilen bu silahlar terörist gruplar tarafından sivillere ve Türk askerine karşı kullanıldı" açıklaması yapmıştı.

Gazete, Rusya'yı Esad rejiminin Türkiye askerine saldırmasına göz yummak ve Soçi Mutabakatı'na uymamakla suçladı, silah açıklaması ile de Moskova'nın Türkiye'yi yanına çekmeye çalışmasını 'ikiyüzlülük' olarak yorumladı.
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