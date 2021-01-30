Samanyolu Haber /Gündem / AKP Medyasının 'Saygın iş adamı' cezaevine girdi /30 Ocak 2021 16:35

AKP Medyasının 'Saygın iş adamı' cezaevine girdi

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Mansur Yavaş’a karşı yürütülen karalama kampanyasının yürütücülerinden olan Necmettin Kesgin, hapse atıldı. Kesgin’in, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

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31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik gerçekleştirilen karalama kampanyasının aktörlerinden olan Necmettin Kesgin, Ankara’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kesgin’in, “Şantaj ve özel hayatın gizliliği” suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Mansur Yavaş’a karşı yürütülen karalama kampanyasının yürütücülerinden olduğu öne sürülen ve iktidara yakın medya tarafından, “Saygın iş adamı” olarak nitelendirilen Necmettin Kesgin hapse atıldı.

Kesgin’in, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

“Sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmi evrakta sahtecilik” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kesgin’in, “Çocuk porno görüntüsü bulundurmaktan” aldığı 3 yıl cezanın da kesinleşmesi bekleniyor.
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