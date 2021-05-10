AKP medyasının Sedat Peker arşivi

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının ardından çarpıcı iddialarda bulunduğu videolar yayınlamaya başladı.





Peker'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'tan İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP'li milletvekili Tolga Ağar'a kadar iktidar bloğu içerisindeki birçok isimle ilgili önemli suçlamalarda bulunduğu sözkonusu videolar, siyasetin önemli gündemlerinden biri haline geldi.





Öte yandan bu süreçte AKP medyasının yakın döneme kadar Peker'le ilgili yaptığı övgü dolu haber ve yayınlar da yeniden gündem oldu.





HABER BÜLTENİNDE PEKER'E DOĞUM GÜNÜ

Gökçeklere ait Beyaz TV'de sabah haberlerini sunan Tahir Sarıkaya, haber bültenini sunduğu sırada Sedat Peker'in doğum gününü kutlamış ve "Peker çok düzgün bir insan. Nice yıllar diliyoruz Sedat ağabeyimize" demişti.



