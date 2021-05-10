Samanyolu Haber /Gündem / AKP medyasının Sedat Peker arşivi: "Müslümanın durduğu yerde durduğu için..." /10 Mayıs 2021 14:42

AKP medyasının Sedat Peker arşivi: "Müslümanın durduğu yerde durduğu için..."

Sedat Peker'in 'Pelikan' ekibini, Albayrak'ı ve Ağar'ı hedef almasının ardından AKP'ye yakın medyada Peker'i öven yayınlar gündem oldu

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Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının ardından çarpıcı iddialarda bulunduğu videolar yayınlamaya başladı. 

 
Peker'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'tan İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP'li milletvekili Tolga Ağar'a kadar iktidar bloğu içerisindeki birçok isimle ilgili önemli suçlamalarda bulunduğu sözkonusu videolar, siyasetin önemli gündemlerinden biri haline geldi.

Öte yandan bu süreçte AKP medyasının yakın döneme kadar Peker'le ilgili yaptığı övgü dolu haber ve yayınlar da yeniden gündem oldu.

HABER BÜLTENİNDE PEKER'E DOĞUM GÜNÜ
Gökçeklere ait Beyaz TV'de sabah haberlerini sunan Tahir Sarıkaya, haber bültenini sunduğu sırada Sedat Peker'in doğum gününü kutlamış ve "Peker çok düzgün bir insan. Nice yıllar diliyoruz Sedat ağabeyimize" demişti.

AKİT TV, HAKARETLERLE 'AK'LADI
AKP'nin sıkı destekçisi  Akit TV'nin spikeri Ahmet Keser de, Sedat Peker'in muhalefete yönelik tehditlerini gündeme taşıyan medyayı hedef alıp Peker'i "Sedat Peker'e yavşakça, şerefsizce vuruyorsunuz. Sedat Peker müslümanın durduğu yerde duruyor sizin derdiniz bu." diye savunmuştu.



ALBAYRAK MANŞETLERE TAŞIDI
Sedat Peker'in bugün 'Pelikan' yapılanmasıyla bağlantılı gösterdiği, Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'a ait Turkuvaz Grubu bünyesindeki A Haber, Peker'in o dönem Cumhur ittifakı dışında olan MHP'yi başkanlık sistemi üzerinden eleştirdiği ve muhalefete yönelik ölüm tehditi içerikli konuşmalarını manşetlere taşıyordu. 



MHP'Yİ PEKER'LE VURDU
AKP'ye yakın Yeni Şafak grubu da Peker'in AKP'yle geçmişte ittifak halinde olmayan MHP'yi eleştiren sözlerini haberleştirmişti. Haberde Peker'in "Gerçek ülkücüler partinin üst kademelerini oluşturana kadar MHP''ye oy vermem" dediği sözlerine yer verilmişti.


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