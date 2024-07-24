Samanyolu Haber /Gündem / AKP-MHP arasıda sokak hayvanları gerilimi: Açıklamalar peş peşe geldi /24 Temmuz 2024 17:11

AKP-MHP arasıda sokak hayvanları gerilimi: Açıklamalar peş peşe geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sokak köpeklerine ilişkin 2018 yılında paylaştığı bir gönderiyi yeniden paylaştı. Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı sokak köpekleri çıkışı dikkat çekmişti.

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Cumhur İttifakı'nda 'Katliam Yasası' konusunda MHP ile AKP arasında tam anlamıyla bir görüş birliği sağlanabilmiş değil.

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli’nin sokak köpeklerine ilişkin 2018 yılında Twitter’da paylaştığı bir gönderiyi yeniden (retweet) paylaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre paylaşımda, Bahçeli’nin “Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur” ifadeleri yer alıyor.

SAPANCA’DA PATİLERİ KESİLMİŞ YAVRU KÖPEK BULUNMUŞTU

Bahçeli, söz konusu paylaşımı 2018'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin yapmıştı.



DEVLET BAHÇELİ DÜN NE DEDİ?

Bahçeli'nin sokak hayvanlarına ilişkin dün grup toplantısında yaptığı açıklama gündem olmuştu.

MHP lideri, konuya dair dün yaptığı açıklamada "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP üzerine düşeni yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı ayrıca 2024'ün mayıs ayında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz. Tartışma çok farklı boyutlara götürüyor. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor."

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