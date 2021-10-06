Samanyolu Haber /Gündem / AKP-MHP arasındaki çatlak erteletti /06 Ekim 2021 09:03

AKP-MHP arasındaki çatlak erteletti

AKP ile MHP’nin aylardır üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler kanununun, daraltılmış bölge konusunda uzlaşma çıkmaması üzerine bütçe görüşmeleri sonrasına bırakıldığı öğrenildi.

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Meclis açılınca gündeme alınacaktı ancak çatlak çıkınca ertelendi! Hükümete yakın medyanın ise Cumhur İttifakı’ndaki çatlağı muhalefetin erken seçim baskısı kılıfıyla örtmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Meclis açılır açılmaz gündeme gelecekti ama yeni yıla kaldı! AKP ve MHP’nin aylardır üzerinde çalıştığı ve 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen seçim ve siyasi partiler kanunu çalışması, uzlaşma çıkmaması üzerine yeni yıla kaldı. Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi konusunda anlaşan AKP ve MHP’nin, daraltılmış bölge ile ilgili anlaşmazlıktan dolayı değişikliği bütçe görüşmeleri sonrasına bıraktığı öğrenildi.

DARALTILMIŞ BÖLGE KONUSUNDA UZLAŞMA ÇIKMADI
Cumhur İttifakı ortakları, aylardır üzerinde çalıştıkları seçim ve siyasi partiler kanunu çalışmasını TBMM’nin açılmasıyla gündeme alacaklarını söylemelerine rağmen erteledi. Yapılan açıklamalarda, seçim barajının yüzde 7 olacağı konusunda ortakların anlaştığı belirtilirken, ancak daraltılmış bölge konusunda çatlağın çıkması düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmasına neden oldu. 
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