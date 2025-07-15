Samanyolu Haber /Gündem / AKP-MHP-DEM ittifakı mı kuruldu? Erdoğan'a itiraz devam ediyor! /15 Temmuz 2025 09:40

AKP-MHP-DEM ittifakı mı kuruldu? Erdoğan'a itiraz devam ediyor!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı programda ‘süreç’e ilişkin soruları yanıtladı. Hatimoğulları AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En azından biz bu yolu AKP, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözlerine yanıt verdi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'de Rota programına katılıp soruları yanıtladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En azından biz bu yolu AKP, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözlerinin yeni ittifak olarak anılmasına yanıt verdi. Hatimoğulları, bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Hatimoğulları şunları kaydetti:

"Hem sözcüleri Ömer Çelik'in hem de Cumhurbaşkanının kendi ifadelerinde 'İttifakın kast edilmediği' açıklamaları geldi. Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık. Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz Süleymaniye'de tarihi bir ana şahit olduk. Bunun konuşulmasını tercih ederdik. Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz."

Yeni anayasa tartışmalarına DEM Parti'nin destek vermesine dair iddiaların sorulması üzerine Hatimoğulları "İktidar bir erken seçim sinyali vermedi. Ya erken seçim ya da Anayasa değişikliği gerekmekte. Barış süreci seçim süreci ile karıştırılmamalı. Bu barış sürecine zarar verir. Biz mümkün mertebe gündemimize dahi almak istemiyoruz" dedi.

"Biz kanacak ya da kandırılacak bir parti değiliz" diyen Hatimoğulları, "Anayasa şu an gündem değil. Ama bu anayasanın değişmesi için bir yol temizliğine ihtiyaç var. Mevcut Anayasa kullanılmıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Muhalefetin üstündeki baskının ve kayyum yasasının kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.


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