AKP-MHP ittifakında derin çatlak: Erdoğan , yüzde 50+1 tartışmasını neden açtı ?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ve Erdoğan’ın yüzde 50+1 için “Mahsurlu olduğunu anladık” dediğini açıklamasının ardından “yüzde 50+1” tartışması başladı. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’ye göre “yüzde 50+1, temsilde adaletin sağlanması için gerekli”. Halkın yarısından fazlasından oy alan bir cumhurbaşkanının güçlü bir temsil sağladığı ileri sürülürken, bu sistemin koalisyonları bitirdiği savunuluyor.





Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in de “50 + 1” tartışmasına ilişkin “Ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak” açıklaması olmuştu. Tartışmalara AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de katıldı. Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ittifakların kaybettirme amaçlı yapıldığını ileri sürüp “Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50+1, suni bir takım ittifakların önünü açıyor. Millet İttifakı’na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İYİ Parti’nin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikâr” dedi.





‘SAHADA OY KAYBI VAR’





Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre MHP kanadı ise yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili “AKP ile aynı noktada yer almıyor”. MHP’li kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili çalışmalar sürecinde AKP ile MHP’nin yüzde 50+1 şartında uzlaştığına dikkat çekerek, bu koşulun da “Halkın yüzde 50’sinden fazla oy alan bir cumhurbaşkanının temsilini de ‘güçlü kılacağı’ gerekçesiyle getirildiğini” belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, cumhurbaşkanının yüzde 50+1 oyla seçilmesinin, yüzde 1 oy alan siyasi partileri de önemli kıldığı ileri sürüldü.





AKP’lilerin, ‘artan döviz kurları karşısında ortaya çıkan ekonomik yükümlülük gibi nedenlerle partinin sahada oy kaybetmeye başladığı, muhalefetin giderek güçlendiği ve seçimlerin ikinci tura kalabileceği endişesiyle, yüzde 50+1’i yeniden gündeme getirdiği’ dile getiriliyor.





AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam yapılan AKP MYK toplantısı sonrasında siyasetteki 50+1 tartışmasıyla ilgili "Denge denetleme ile ilgili görüşlerinin ne olduğunu kapsamlı bir şekilde duymadık. Önümüzdeki seçimlere bu sistemle gidilecek. Yakınanların önerilerinin görülmesi lazım" açıklamasında bulunmuştu.