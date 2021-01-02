Samanyolu Haber /Gündem / AKP- MHP ittifakından HDP'ye karşı ilk adım: Önce Hazine yardımı kesilecek /02 Ocak 2021 11:49

AKP- MHP ittifakından HDP'ye karşı ilk adım: Önce Hazine yardımı kesilecek

Cumhur İttifakı, HDP’nin kapatılması ile ilgili adım atmaya hazırlanıyor. İttifakın HDP için öncelikle anayasanın 68. maddesinde yer alan “Siyasi partilerin suç işlemesi teşvik edilemez” hükmü gereğince Hazine yardımından “muaf tutulacağı”, daha sonra ise aynı madde ve Siyasi Partiler Yasası’nın 101. maddesine göre parti hakkında “kapatma davası açılabileceği” belirtiliyor.

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Cumhur İttifakı'nın HDP için öncelikle anayasanın 68. maddesinde yer alan "Siyasi partilerin suç işlemesi teşvik edilemez" hükmü gereğince Hazine yardımından "muaf tutulacağı", daha sonra ise aynı madde ve Siyasi Partiler Yasası’nın 101. maddesine göre parti hakkında "kapatma davası açılabileceği" belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "HDP kapatılmalıdır" çıkışı ve ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "muhalefeti inşa edeceklerine" dair sözleri, kulislerde "HDP’ye yeni yaptırımların geleceğinin işareti" olarak yorumlanırken, Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, iktidar kanadından HDP’ye yönelik ilk yaptırım "Hazine yardımı" olacak.


TBMM’de kabul edilen 2021 yılı bütçesine göre, HDP’nin 57 milyon 550 bin TL Hazine’den yardım alacağı belirtiliyor. Bu paranın da ocak ayı itibarıyla partilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

6-7 Ekim olayları gerekçe gösterilecek
HDP’nin, 6-7 Ekim olayları nedeniyle Anayasanın "suç işlenmesine teşvik" hükmüne sokulabileceğini ileri süren Cumhur İttifakı, HDP’li milletvekillerinin "terör örgütü üyelerinin cenazelerine katıldığı, PKK’nın siyasi eylemlerini desteklediklerinin de anayasanın ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiğini iddia ediyor. Bununla birlikte anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ise "Bir siyasi partinin, 68. maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmesi halinde karar verilir" hükmü yer alıyor.

Bu aşamada iktidarın, Hazine yardımı yaptırımının ardından ilgili maddelerce anayasa Mahkemesi’ni göreve davet edebileceği ifade ediliyor. İktidar cephesi "HDP’nin gerek Hazine yardımından mahrum kalması gerekse kapatılması için yasalarda her türlü yaptırım mevcut" yorumunda bulunuyor.
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