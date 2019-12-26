AKP, MHP'nin istediği af için Bahçeli'yi ikna etmeye çalışıyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “istisna” dışında tutulmasını istediği, ancak MHP’nin ısrarcı olduğu “örgüt ve uyuşturucu suçları”yla ilgili formül aranıyor. Uyuşturucu suçlarının “torbacılar” dışında istisna tutulabileceği belirtiliyor.





Erdoğan’ın partisinin MYK toplantısında infaz paketinde örgüt suçları ve uyuşturucu suçlarının da yer aldığı altı suçun istisna tutulmasını istediği yönündeki haberlerin basına yansımasının ardından açıklama yaparak, kendi tekliflerini beklemeye aldıklarını açıklamış, Ceren Özdemir cinayetinin toplumda yarattığı infiali dikkate alan AKP, infaz paketini beklemeye almıştı.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP yönetiminin TBMM’nin 7 Ocak’a kadar çalışmalarına ara vermesini fırsat bilerek, paketin yeni yılda getirilip getirilmeyeceği, MHP’nin talepleri doğrultusunda Erdoğan’ı istediği istisnalarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konularında çalışma yapacağı belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, örgüt, terör, uyuşturucu, mükerrer işlenen, cinsel istismar ve kasten adam öldürme suçlarına uygulanan infaz oranının mevcut yasadaki gibi kalmasını istemesi nedeniyle bu şekilde çıkarılacak infaz paketinin beklentiyi karşılamayacağı ifade ediliyor.





Bazı AKP’liler, “Paket bu haliyle çıkarsa çok az sayıda mahkûmu ilgilendiriyor. Bunun için bir yasal düzenleme çıkarmak demek ‘dostlar alışverişte görsün’ dışında bir anlam taşımaz” değerlendirmesini yapıyor.





Parti içindeki bazı hukukçular, paketin kapsamının genişletilebilmesi için kasten adam öldürme suçlarında da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ömür boyu hapis dışındaki cezalarda infaz oranının düşürülmesi için “hile ve baskı olmaksızın mağdurun ailesinin rızası”nın aranabileceği, bunun için pakete bir geçici madde konabileceğini dile getiriyor. Yapılan toplantılarda bu önerinin çok sayıda hukukçu milletvekili tarafından da desteklendiği kaydediliyor.