Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan-Bahçeli ikilisinin oy oranı ne? /18 Eylül 2020 11:54

Erdoğan-Bahçeli ikilisinin oy oranı ne?

Metropoll Aratırma'nın Ağustos 2020 Türkiye’nin Nabzı anketine göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) toplam oyu yüzde 38,8'de kaldı.

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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar şahsi Twitter hesabında son anketin sonuçlarını paylaştı.

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette yüzde 31,3 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yüzde 21,2 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 7,6 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 7,6 İyi Parti, yüzde 7,5 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) cevabı verildi.

AKP+MHP'NİN TOPLAM OYU DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Kararsız, protesto ve cevapsız oyların sonuçlara dağıtılmadığı ankette AKP ve MHP'nin oy toplamı yüzde 38,8'de kaldı. 

İki partinin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı 2018 yılı Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yüzde 52 idi. İttifakın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aldığı toplam oy ise yüzde 51 seviyesinde idi.  

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