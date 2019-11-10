AKP, MHP'ye ihtiyacı kalmayacak bir sistem istiyor

Yeni sistemle ilgili anayasa değişikliğinin ardından seçim mevzuatında sınırlı değişiklik yapan AKP, bir sonraki seçime yeni mevzuatla gitmek istiyor. Bunun için daha önce yapılan çalışmaların yeniden gözden geçirilerek gelecek yıl yeniden gündeme getirebileceğini belirten AKP kurmayları, seçim sistemi, seçim barajı ve ittifaklarla ilgili değişiklikleri netleştirmek için siyasi gelişmelerin belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Bu kapsamda ittifak sisteminin yeniden düzenlenebileceği, ittifaklar nedeniyle yüzde 10’luk seçim barajının fiilen kalkması nedeniyle barajın sıfırlanabileceği, daraltılmış bölge ya da tercihli daraltılmış bölge sisteminin gündeme gelebileceği kaydediliyor.





AKP yönetimi, daha önce üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılan seçim mevzuatıyla ilgili dosyayı yeniden gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak toplantının ardından taslak çalışmalarına yeniden başlanması, gelecek yıl bu konuda toplantıların yapılması planlanıyor. Seçimlerin zamanında yapılacağını kaydeden AKP yöneticileri, seçim mevzuatıyla ilgili değişiklikte acele edilmeyeceğine ancak “1 yıl koşulu” nedeniyle de en geç Haziran 2022’ye kadar Meclis’ten geçirileceğine dikkat çekiyor. Mevzuat değişikliğinde üzerinde durulan düzenlemeler ise şöyle sıralanıyor:





Türkiye Seçim Kanunu: Seçim mevzuatı halen milletvekili genel seçimi, mahalli idareler seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi, halkoylaması, seçimlerin temel hükümleri olmak üzere 5 ayrı yasada düzenleniyor. 5 yasanın “Türkiye Seçim Kanunu” adı altında tek bir yasada toplanması ve “atıf” yoluyla tartışmalı durumların çözümü sorununun da ortadan kaldırılması planlanıyor.





İttifak ve baraj: 16 Nisan referandumundan hemen sonra MHP ile seçim mevzuatında yapılan değişiklikle getirilen ittifak konusu yeniden ele alınacak. İttifakın kapsamı, yerel seçimlerde de uygulanıp uygulanmayacağı konularında düzenleme bekleniyor. AKP içinde, seçim sisteminde bir değişiklik olmayacaksa yüzde 10’luk seçim barajının sıfırlanabileceği kaydediliyor. Bazı AKP’liler, “İttifaklarla birlikte fiilen zaten yüzde 10 barajı ortadan kalktı” görüşünü dile getiriyor. AKP’de barajın kaldırılması durumunda partilerin ittifak yapmak zorunda kalmayacağı, ayrı girmeleri durumunda da muhalefet partilerinin daha az milletvekili çıkaracağı hesabı yapılıyor.





“Dar bölge” yeniden: AKP; önceki yıllarda “daraltılmış bölge”, “dar bölge” seçim sistemini gündeme getirmişti. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarda “daraltılmış bölge” ve “tercihli daraltılmış bölge” sistemlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Değişikliklerde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın gidişatı, yeni parti oluşumlarının siyasete yansımalarının dikkate alınacağı kaydediliyor.