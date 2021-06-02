Samanyolu Haber /Gündem / AKP, MHP'ye sunduğu seçim barajıyla neyi amaçlıyor? /02 Haziran 2021 12:53

AKP, MHP'ye sunduğu seçim barajıyla neyi amaçlıyor?

AKP, bir süredir kamuoyunda tartışılan seçim paketi çalışmasını MHP'ye sundu. Çalışmayla birlikte seçim barajının yüzde 5'e düşürüleceği, böylece muhalefet partilerinin bir ittifakta birleşmesinin önüne geçilmek istendiğini ileri sürülüyor.

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AKP Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin MHP'ye gönderildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerine sunulan taslak, önce MHP ile müzakere edilecek. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki AKP heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

"SEÇİM BARAJI YÜZDE 5'E ÇEKİLECEK" GÖRÜŞÜ

28 Mayıs'ta AKP, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği çalışmalarını tamamlamıştı. MHP olası talepleri de dikkate alınarak 'seçenekli' hazırlanan öneri paketinde, başlangıçta yüzde 7 olarak öngörülen seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi görüşü ağırlık kazanmıştı.

Kulislerdeki iddialara göre seçim barajının düşürülmesi özellikle Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi yeni kurulan partilerin seçimlere bir ittifakla değil, kendi başına girmesini amaçlıyor. Bununla birlikte kimi kamuoyu şirketlerinin araştırmasında MHP baraj altında görülüyor. Baraj düşürülerek MHP'nin parlamentoda kalmasının hedeflendiği iddia ediliyor. 
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