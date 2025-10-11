AKP Milletin parasını böyle saçıyor: Telekom’da bir kişiye 14 maaş

Türk Telekom’da üst düzey yöneticilerin birden fazla görevde bulunması ve bu görevlerden yüksek maaşlar alması kamuoyunda tartışma yarattı. Genel Müdür Ümit Önal’ın 14 ayrı görevde yer aldığı ortaya çıktı. Bu görevler arasında TT Mobil İletişim, TTNET Genel Müdürlüğü, Net Ekran, TTES Elektrik, TT Ödeme-Destek-Finansman Hizmetleri, TT Ventures, TTG Finansal Teknolojiler, Netsia Inc (ABD), 11818 Müşteri Hizmetleri AŞ gibi birçok şirketin yönetim kurulu başkanlıkları bulunuyor. Türk Telekom’da yönetim kurulu üyelerine aylık 140 bin TL ödendiği belirtiliyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, aynı kişilerin birçok yönetim kurulu ve komiteden maaş aldığını dile getirdi.





Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra üç farklı komitenin de başkanlığını yürütüyor. Diğer Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise hem Yönetim Kurulu Üyesi hem de TTNET Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Deniz Yılmaz da hem Türk Telekom hem de İhracatı Geliştirme AŞ’de yönetim kurulu üyeliği yapıyor. AKP’nin eski Sivas Milletvekili Selim Dursun da hem yönetim kurulunda hem de denetim ve kurumsal yönetim komitesinde yer alıyor.





CHP’li Akay, Türk Telekom ve bağlı şirketlerde aynı isimlerin birçok pozisyonda bulunmasının kamu vicdanını yaraladığını ifade etti. Akay’ın açıkladığı listeye göre, Ümit Önal’ın daha önce ATV ve Digitürk’te de üst düzey görevlerde bulunduğu ve şu anda 14 koltukta birden oturduğu belirtiliyor.