Samanyolu Haber /Gündem / AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi /15 Ocak 2023 19:01

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekili seçim çalışmaları altında Almanya'da kin ve nefret söylemlerinde bulundu. Ülkü Ocakları'nda konuşan AKP'li milletvekili Açıkgöz, 'Onlara Almanya'da yaşama hakkı tanımayacağız" diyerek solandakileri suç işlemeye teşvik etti.

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Almanya'nın NRW eyaleti, AKP'li milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün kin ve nefret söylemine sahne oldu. Açıkgöz, Almanya'nın NRW eyatinde şimdiye kadar Köln, Aachen ve Neuss gibi şehirlerde Diyanet'e bağlı camilerle, Ülkü Ocakları'na bağlı merkezlerde seçim çalışmaları adı altında nefret söylemi yaydı. AKP Nevşehir Milletvekilinin sözleri kameralar tarafından da kaydedildi. 

ÜLKÜ OCAKLARI'NDA ŞUÇA TEŞVİK
Açıkgöz, Neuss'ta bulunan Ülkü Ocakları Merkezi'nde PKK'nın yanı sıra Hizmet Hareketi'ni bir terör örgütü olarak tanımladı. Nefret söylemiyle dikkatleri üzerine çeken Açıkgöz, salonda bulunanları da "Onlara Türkiye'de yaşama hakkı tanımadığımız gibi, Almanya'da da tanımayacağız" sözleriyle suça teşvik etti. 

Salonda bulunanların ise Açıkgöz'e bazın alkışlarla, bazen ise sözlü olarak destek verdiği dikkatleri çekti. 

Açıkgöz'ün konuşmasından bazı bölümler ise şu şekilde:  

"Onlara Türkiye'de yaşama hakkı tanımadığımız gibi, Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar o PKK denen terör örgütünü, F... terör örgütünü bitireceğiz. 

Bakın arkadaşlar bunların dini imanı yok. 

Uyanık olun ya... Lütfen. Bunlara prim vermeyin. 

Bunlara Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah'ın izni ile dünyanın neresinde olursa olsun saklandıkları deliklerin içerisinden çıkarıp yok edeceğiz. Bundan emin olun." 


ALMAN POLİSİ ŞİKAYETLERİ İNCELEMEYE ALDI

Açıkgöz'ün sözleri sosyal medya üzerinden geniş kitlelere de yayıldı. Yaşanan durumdan rahatsız olanlar ve can güvenliğinden endişe edenler NRW polisine şikayette bulundular. NRW polis teşkilatı ise, şikayet edenlere çok kısa süre içinde dönüş yaptı. Polis teşkilatı verdiği cevapta durumdan haberdar olduklarını ve konuyu takip ettiklerini belirtti. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi Sonraki Haber >>

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:58:19