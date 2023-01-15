AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Almanya'nın NRW eyaleti, AKP'li milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün kin ve nefret söylemine sahne oldu. Açıkgöz, Almanya'nın NRW eyatinde şimdiye kadar Köln, Aachen ve Neuss gibi şehirlerde Diyanet'e bağlı camilerle, Ülkü Ocakları'na bağlı merkezlerde seçim çalışmaları adı altında nefret söylemi yaydı. AKP Nevşehir Milletvekilinin sözleri kameralar tarafından da kaydedildi.





ÜLKÜ OCAKLARI'NDA ŞUÇA TEŞVİK

Açıkgöz, Neuss'ta bulunan Ülkü Ocakları Merkezi'nde PKK'nın yanı sıra Hizmet Hareketi'ni bir terör örgütü olarak tanımladı. Nefret söylemiyle dikkatleri üzerine çeken Açıkgöz, salonda bulunanları da "Onlara Türkiye'de yaşama hakkı tanımadığımız gibi, Almanya'da da tanımayacağız" sözleriyle suça teşvik etti.





Salonda bulunanların ise Açıkgöz'e bazın alkışlarla, bazen ise sözlü olarak destek verdiği dikkatleri çekti.





Açıkgöz'ün konuşmasından bazı bölümler ise şu şekilde:







"Onlara Türkiye'de yaşama hakkı tanımadığımız gibi, Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar o PKK denen terör örgütünü, F... terör örgütünü bitireceğiz.





Bakın arkadaşlar bunların dini imanı yok.





Uyanık olun ya... Lütfen. Bunlara prim vermeyin.





Bunlara Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah'ın izni ile dünyanın neresinde olursa olsun saklandıkları deliklerin içerisinden çıkarıp yok edeceğiz. Bundan emin olun."









ALMAN POLİSİ ŞİKAYETLERİ İNCELEMEYE ALDI





Açıkgöz'ün sözleri sosyal medya üzerinden geniş kitlelere de yayıldı. Yaşanan durumdan rahatsız olanlar ve can güvenliğinden endişe edenler NRW polisine şikayette bulundular. NRW polis teşkilatı ise, şikayet edenlere çok kısa süre içinde dönüş yaptı. Polis teşkilatı verdiği cevapta durumdan haberdar olduklarını ve konuyu takip ettiklerini belirtti.



