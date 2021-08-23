AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'dan pes dedirten 'açıklama'

AKP'li Yılmaz'ın görevini yapan polis memuruna "Ekibine tükürürüm" dediği, ismini istediği polis memuruna "Şerefsiz, pislik" gibi hakaretler savurduğu görülüyor. Polis memuru bu olaydan sonra açığa alınmıştı.



Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Gül Yılmaz, şu ifadelleri kullandı:



"Üzgünüm...Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi.Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum."