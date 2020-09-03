AKP milletvekilinin otelindeki Kızılay etlerini haber yapan gazeteci gözaltına alındı

AKP’lilerin yargıyı baskı aracı kullanmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Bitlis’te yaşanan son olay bu konudaki iddiaların doğruluğunu teyit eder nitelikte.

Kızılay’a bağışlanan etler, AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Tatvan Şube Başkanı olan kardeşi Battal Taşar’a ait Taşar Otel’de bulundu.

Haberi yapan Bitlis News yazarı gazeteci Sinan Aygül ise gözaltına alındı.

Aygül, sosyal medya hesabındaki paylaşımında “Şimdiye kadar birçok farklı şekilde gözaltına alındım. Uyurken, yürürken, koşarken, araba kullanırken, yani yolda, evde, arabada, haberde falan ama ilk defa asansörde gözaltına alındım” diye yazdı.





Aygül bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:





“Farklı bir duygu, kapı açılınca karşında polisler var, çaktırmadan geçsem tanımayacaklar ‘Ben Sinan Aygül’ deyince ‘Biz de seni arıyorduk birader, emniyetten arıyorlar niye cevap vermiyorsun’ dediler. ‘Cevap vermediğim için eve gelen ilk insanlar siz değilsiniz’ dedim. Sonuç: Gözaltına alıp Bitlis’e getirdiler, duruşmam varmış, bekliyorum bakalım ne olacak.”





Skandalın ortaya çıkmasıyla AKP’li vekil Cemal Taşar ve Tatvan Kızılay Şube Başkanı kardeşi Battal Taşar olayın ortaya çıkmasından günler sonra açıklama yaparak söz konusu görüntüleri “iftira” ve “komplo” diye niteledi ve yerel gazeteci Sinan Aygül’ü hedef aldı.





Kızılay da yaptığı açıklamada “iftiralara maruz kalıyoruz” dedikten sonra “bölgeye denetim ekibi gönderdik” demişti.





Gazeteci Sinan Aygül ise Taşar kardeşlerin açıklamalarında dolaptaki kıyma kutusuna dair tek bir cümlenin olmadığını belirterek “Bunun yerine benim kriminal bir kişi olduğumu iddia ettiler” demişti.





Görüntülerin yayılması sonrası önce suskun kalan AKP’li Cemal Taşar, üç gün sonra sosyal medya hesabından, “Her lafa verecek cevabım var lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Suskunluğum asaletimden” diye yazmıştı.