Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ne yapmak istiyor? /14 Ekim 2020 12:58

Erdoğan ne yapmak istiyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi milletvekillerine karşı da mesafeli. T24 yazarı Mehmet Tezkan bugünkü makalesinde Erdoğan'ın tek adamlığın keyfini sürdüğünü kaydetti.

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Erdoğan AKP grubunu niçin toplamıyor?
MEHMET TEZKAN | T24

Başlıktaki soru şöyle de sorulabilir: AKP Meclis grubu niye toplanamıyor? Neden AKP'li vekiller bir araya gelip memleket meselelerini konuşmuyor?

Cevap belli; çünkü genel başkanları Meclis'e gitmiyor. Erdoğan, Meclis'e gidip grup toplantısı düzenlemediği için vekiller de bir araya gelemiyor.

AKP Genel Başkan Vekili bile...

AKP TBMM Grup Başkanı bile...

Başkanvekilleri bile milletvekillerini bir araya toplayıp gündem üzerine konuşamıyor.

Neden?

Yasak mı?

Hayır, galiba ne söyleyeceklerini, neyi destekleyip neye karşı çıkacaklarını bilmedikleri için sessiz sedasız oturuyorlar.

Çünkü, AKP'lilerin tamamı, bakanından vekiline, Meclis Başkanı'ndan il başkanına, ilçe başkanından meclis üyesine kadar herkes Saray'a bakıyor.

İstinasız hepsi Saray'a ters düşmemek için ağzına fermuar çekmiş. Kendi fikirlerini değil Saray'ın fikrini mutlak doğru kabul etmişler.

Tamam alt kadronun hâli bu da AKP Genel Başkanı neden grup toplantısı düzenlemiyor. Neden milletvekillerine hitap etmiyor? Neden TBMM'ye gitmiyor.

Bunun birkaç nedeni olabilir. AKP'lilere sorsan pandemi önlemleri çerçevesinde grup toplantısı yapmıyoruz diyeceklerdir.

Gerçek değil. Cumhurbaşkanı Saray'da toplantı yapıyor. En son imamları topladı. Zaten Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu her toplantıya katılanda Korona testi isteniyor. Göreve ne olursa olsun.

O halde mesele başka!..

Ne olabilir?

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