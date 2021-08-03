Samanyolu Haber /Gündem / AKP, 'Milli' yangın söndürme uçağı projesini neden çöpe attı? /03 Ağustos 2021 12:26

AKP, 'Milli' yangın söndürme uçağı projesini neden çöpe attı?

Makine Mühendisi Filiz Pehlivan, orman yangınları ülkesi olan Türkiye'nin elinde yangın söndürme uçakları bulunmamasının acı sonuçlarını yaşadığımızı belirterek, "Peki yakın geçmişte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası bilinen adıyla TAI mühendislerinin geliştirdiği yangın söndürme, itfaiye uçağı projesinin hükümetlerin ilgi gösterip harekete geçmemesi üzerine yapılamadığını biliyor musunuz? Buna, bir “akıl tutulması” hikayesi de denebilir." diye yazdı.

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Filiz Pehlivan yetkinreport.com sitesinde yayınlanan "TUSAŞ'ın itfaiye uçağı projesi nasıl bitirildi?" başlıklı yazısında, projenin taraflarının, TUSAŞ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Kurumu ve TEMA Vakfı olduğuna işaret ederek, "Uçaklar Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın söndürme işleri için tedarik edilecekti. Orman Bakanlığı konu ile ilgilendi ama nedense resmi talep gelmiyordu.

Türk Deniz Kuvvetleri, hizmet dışı kalan ABD yapımı Grumman S-2E keşif-gözetleme uçaklarını ücretsiz olarak devredecekti. TUSAŞ bu uçakları 4500 litre kapasiteli, su ve yangın geciktirici kimyasal içerecek şekilde yangın söndürme tanker uçağına dönüştürecekti. Yani Türk Mühendislerinin “Milli Çözüm” olarak ortaya koyduğu bir dönüştürme proje söz konusu idi." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'ın prototip uçağının AKP döneminde ABD'ye satıldığını ve orman yangınlarında çok başarılı olduğunu belirten Filiz Pehlivan, "Ama kalan uçaklara ne oldu dersiniz? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yangın söndürme uçağına dönüştürülmesi amacıyla beklettiği, askeri amaçlı ekonomik ömrünü tamamlamış 10 deniz karakol uçağından 9’u, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) hurda olarak satıldı. Bir adet uçak ise ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul, Yeşilyurt’taki Hava Müzesi’ne gönderildi.

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1990’larda başlayan toplam 15 adetlik yangın söndürme uçağı filosu kurulmasına yönelik TUSAŞ’ın projesi, birbiri ardına hükümetlerden destek bulamadı ve en sonunda AKP döneminde tamamen sona erdi." diye yazdı.
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