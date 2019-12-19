Samanyolu Haber /Gündem / AKP Milyar Euroluk yeni bir borçlanmaya gitti /19 Aralık 2019 10:45

AKP Milyar Euroluk yeni bir borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AKP iktidarının yabancı para cinsinden doğrudan satış yöntemiyle yeni bir borçlanmaya gittiği duyuruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda doğrudan satış yöntemiyle iç borçlanmaya gidildiğini kaydetti.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iç borçlanmanın 1 milyar 250 milyon Euro tutarında olduğu belirtildi.

Borcun geri ödemesi olarak bilinen 'itfa tarihi' 17 Aralık 2021.

1 Milyar 250 milyon Euro tutarındaki borçlanma, güncel döviz kuru üzerinden 8 milyar 210 milyon Türk lirasına karşılık geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan söz konusu doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilen iç borçlanma ihracına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımızca, 18 Aralık 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 1.250.000.000,00 Avro tutarında 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli ve TRT171221F16 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilmiştir."
Öte yandan üretim ekonomisine geçmemekte ısrar eden AKP iktidarı, iç ve dış borçlanma, vergi artırımı ve zam oranlarının yükseltilmesi gibi başlıklarla ekonomi politikasını sürdürmeye devam ediyor.
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