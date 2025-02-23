AKP MKYK listesi belli oldu; Mesut Özil ve Serap Yazıcı Özbudun da listede

Gelecek Partisi’nden dün istifa Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, İyi Parti’den ayrılan Kürşat Zorlu ve eski futbolcu Mesut Özil’in de aralarında olduğu yeni MKYK listesi şu şekilde:





“Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşçu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Bilgin Törekoğlu, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Kandehir, Eyüp Kadri İnan, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kayai Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan ,Mustafa Şen, Nihat Zeybekçi, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar, Ziya Serdar Kılıç.”