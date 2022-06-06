AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı





Kamera görüntülerine göre çocukların masasına giden Özekin, Ş.T’nin saçını tutuyor. Bir süre konuştuğu Ş.T.’ye eliyle vuruyor. Özekin’in iri kıyım şoförü, Ş.T.’ye ve yanındaki kız arkadaşına tokat atıyor. Masadaki erkek çocuklardan F.T., “Ne oluyor?” diye tepki gösterince şoför, çocuğu yumrukluyor. Özekin de “Hanımefendi, ne yapıyorsunuz?” diyen G.B.’yi tokatlıyor. Cumhurbaşkanı Danışmanı Arslan’ın yeğeni S.A. da şiddet görüyor. Çocuklar ve aileleri bugün Emniyet’te şikayetçi oldu. Özekinlerin de şikayette bulunacağı ifade ediliyor.







Olaya ilişkin konuşan Eyüp Gökhan Özekin, yaşananları 'Tatlı sert nasihatler ederek, korumacı annelik sergiliyor. Çocuğun biri, arkadaşını koruma refleksiyle eşime müdahalede bulunuyor. Şöför eşimi korumak için oğlana vuruyor. Ortalık karışıncaya kadar biz tamamen haklı ve mağdur pozisyondayken, orantısız şiddetten kaynaklı mahcup ve perişan bir hal aldık' ifadeleriyle savundu.





Eyüp Gökhan Özekin, 10 Kasım 2013'te sahibi olduğu Sancaktar dergisi aracılığıyla Yeni Akit gazetesinde Atatürk'e ithafen 'Olmasaydı da olurduk' ifadelerinin yer aldığı bir ilan yayımlatmıştı.



Gazeteci Gökhan Özbek'in aktardığına göre; AKP MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin‘in 15 yaşındaki kızı M., dün Ankara Beysu Park AVM’de arkadaşlarıyla kavga etti. M., annesini arayarak, “Ş.T. adlı kız ile iki arkadaşı benim üzerime sıcak kahve döküp saçımı çekti. Küfredip vurdular” dedi. Eski anaokulu öğretmeni anne Şerife Özekin, eşinin şoförü ve şoförün arkadaşını alarak, Beysu Park’a gitti.