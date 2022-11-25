AKP modeli belediyecilik: Köpekleri kafasına kürekle vura vura öldürdüler

VİDEOLAR RAHATSIZ EDİCİ OLDUĞU İÇİN YAYINLAYAMIYRUZ











Konya'dan gelen hayvana şiddet görüntüleri izleyenleri hem dehşete düşürdü hem de üzdü. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan bir görevli, elindeki kürekle bir köpeğin başına vurarak ölümüne neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI













ŞUBE MÜDÜRÜNE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

"SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.





VAHŞETİN BİR DİĞER ADRESİ AKP'Lİ MAMAK BELEDİYESİ





Mamak Belediyesi ekiplerinin sokaklardaki köpekleri katlettiği yönündeki videolar sonucu hayvanseverler belediyeye ait barınağın önünde toplandı, barınak çalışanları bir avukatı darp etti…



Sosyal medyada yayılan skandal görüntünün ardından Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü için de savcılıktan görevinden uzaklaştırılma talep edildi:Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanılması ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. Maddesine göre disiplin soruşturması sürecinde soruşturmasın selameti açısından ilgili şube müdürü hakkında "Görevden uzaklaştırma Tedbiri" uygulanması ayrıca olaya karışan işçiler hakkında iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.