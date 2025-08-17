Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Mücahit Birinci'yi disipline sevk etti! /17 Ağustos 2025 16:15

AKP, Mücahit Birinci'yi disipline sevk etti!

Adı son günlerde rüşvet ve kumpas iddialarıyla anılan Mücahit Birinci, AKP İstanbul İstanbul İl Başkanlığı tarafından disipline sevkedildi.

SHABER3.COM

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’den, siyasi etkisini kullanarak çıkar sağlamayı teklif ettiği iddiaları ve sosyal medyada yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle parti üyesi Mücahit Birinci’yi disiplin kuruluna sevk etti.

Toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle aldığı kararda, Mücahit Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı ifade edildi. Bu kapsamda Birinci, kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Önümüzdeki günlerde savunmasını sunacak olan Birinci hakkında nihai kararı, savunma sürecinin tamamlanmasının ardından AKP Genel Merkezi verecek.
