AKP, muhalif boksörün lisansını iptal etmek için harekete geçti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için arabasının camına kurşun bırakılan ardından bıçaklı saldırıya uğrayan Türk boksör Ünsal Arık’ın lisansının iptal edilmesi Türkiye’den başvuru yapıldığı öğrenildi.







Sürekli ölüm tehditleri alan ve ‘‘bir gün öldürülürsem bilin ki bunu Tayyipçiler yaptı’’ diyen Almanya’da yaşayan şampiyon Türk boksör Ünsal Arık, boks lisansının iptal edilmesi için Türkiye’den başvuru yapıldığını açıkladı.





”YAZIKLAR OLSUN”







Ünsal Arık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Lisansım alınması İçin Türkiye’den başvuru gelmiş. Kariyerimi bitirmek böylece susturmak istiyorlar. Tam olarak kimden yakında öğreniriz! onlar her yolu deniyor ama bizim kitle bir sporcusuna sahip çıkamıyor hangisine üzüleyim ben de bilmiyorum yazıklar olsun.’’ İfadelerini kullandı.





”HER YUMRUK ÜLKEMDE EZİLEN VE ZULÜM GÖREN İNSANLARA”







Ünlü boksör Ünsal Arık 6 Haziran’da Almanya’nın Augsburg şehrinde yaptığı maçta Bosnalı rakibi Slavisa Miodrag yendikten sonra yaptığı açıklamada galibiyetini Türkiye’de ezilen ve zulüm gören insanlara adadığını söylemişti. Arık, “Her yumruk ülkemde ezilen, yemeğini çöplükten toplayan herkese…bütün vatanım ve bayrağım için…Her yumruk Tayyip’e” demişti.





Ünsal Arık, Dünya Boks Şampiyonu unvanıyla 2019 yılında Türkiye adına çıktığı WBC orta sıklet maçını da kazanarak Asya Şampiyonu olmuştu.