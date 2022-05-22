Samanyolu Haber /Gündem / AKP muhalif sese geçit vermeyecek: Sosyal medya yasası interneti de kapsayacak /22 Mayıs 2022 12:24

AKP muhalif sese geçit vermeyecek: Sosyal medya yasası interneti de kapsayacak

Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifinin yaklaşık 40 madde olması bekleniyor. Sosyal medya kanunu internet medyasını da düzenleyecek.

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Muhalefetin 'sansür'; AKP ve MHP’nin “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” olarak isimlendirdiği sosyal medya yasası tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifinin yaklaşık 40 madde olması bekleniyor. Sosyal medya kanunu internet medyasını da düzenleyecek.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Kamu güvenliği ve barışını bozmaya yönelik, halk arasında korku ve panik yaratma amacı taşıyan gerçeğe aykırı içerik paylaşmayı dezenformasyon olarak tanımlayacak teklifte bu durum mahkemelere havale edilecek. Aynı teklif uzun zamandır beklenen internet medyası ile ilgili de düzenleme içerecek. Edinilen bilgiye göre değişiklik teklifiyle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. İnternet medyasının basın kanununa eklenmesi ile süreli yayınlara benzer şekilde beyanname verme, cezai ve hukuki sorumluluk, düzeltme ve cevap hakkı, tabii olacakları yargılama usulü belirlenecek." ifadeleri kullanıldı.
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