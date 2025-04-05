Samanyolu Haber /Politika / AKP MYK pazartesi toplanıyor… DEM Parti detayı dikkat çekti /05 Nisan 2025 12:25

AKP MYK pazartesi toplanıyor… DEM Parti detayı dikkat çekti

AKP MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde pazartesi günü toplanacak. İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan sokak eylemleri ve başlatılan boykot çağrısının görüşüleceği toplantıda DEM Parti detayı dikkat çekti.

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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde pazartesi günü bir araya gelecek.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, toplantının gündeminde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan sokak protestoları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimiyle birlikte son gelişmeleri masaya yatıracak.

DEM PARTİ'NİN KABULÜ GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca, "Terörden Arındırılmış Türkiye" vizyonunda gelinen aşama, toplantının öne çıkan başlıklarından biri olacak. DEM Parti’nin İmralı heyetiyle ilgili yürütülen temaslar kapsamında, heyetin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi beklentisi de gündemde olacak. Bu kapsamda sürecin son durumu analiz edilecek ve partinin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek.
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