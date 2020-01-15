AKP neden belediye başkanlarını transfer ediyor?

AKP yerkilileri 100'e yakın belediye başkanının önümüzdeki günlerde partiye katılacağını duyurdu. Salı günü yapılan AKP grup toplantısında da CHP, SP ve İYİ Parti'li 3 belediye başkanı ile 2 bağımsız belediye başkanı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın rozet takması ile AKP'ye katıldı.





BBC'den Ayşe Sayın, AKP'nin neden belediye başkanlarını transfer etme politikasına yöneldiğini yazdı. Sayın'ın haberi şöyle:





"AKP'nin her hafta, törenlerle muhalefet partili ve bağımsız belediye başkanlarını saflarına katma girişiminin nedenlerinden birisinin, yerel seçimlerdeki kayıplar sonrası teşkilatlardaki moral bozukluğu ve partinin artık "çekim merkezi olmaktan çıktığı" algısını kırmak olduğu olduğu yorumu yapılıyor.





Ayrıca AKP'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurması nedeniyle, partiden kopuşlara karşı da AKP yönetiminin, "Kopmuyorlar, katılıyorlar" mesajı vermek istediği ifade ediliyor.





AKP kulislerinde de, "Bundan sonra herkes artık AK Parti'yi konuşacak. Belediye başkanlarının katılımıyla halkın teveccühü ortaya çıkacak" değerlendirmesi yapılıyor.





ÖZHASEKİ: 60 BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK





AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin, belediye başkanı transferinin altındaki nedenlere ilişkin sorularını yanıtladı.





Özhaseki, bir kaç gün önce "100 belediye başkanı" transfer edeceklerini açıklayan Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın aksine, daha "temkinli." Partisine katılacak belediye başkanları ile görüşmeleri sürdüren isim de olan Özhaseki, şimdiden net bir sayı söylenemeyeceğini belirtmekle birlikte, sayının 60'ı bulabileceğini ifade etti.





Parti olarak, transfer için özel bir çaba içinde olmadıklarını belirten Özhaseki'ye göre, partilerine katılan isimler ya daha önce partilerinden aday olmak istemiş ama aday yapılmamış isimler, ya da bağımsız seçilenler:





"Bunlar genelde Ak Partili arkadaşlar. Veya bizim değerlerimizle örtüşen arkadaşlar. Bulundukları bir parti varsa oradan istifa etmişler ve bize gelmek istiyorlar. O zaman bizim baktığımız iki şey var; birincisi bu arkadaşlar bizim ilkelerimize uyuyor mu, uymuyor mu? İkincisi de ahlaki prensipler olarak AK Parti ile örtüşen bir yanı var mı yok mu? Eğer varsa kapıyı kapatmıyoruz."





'BORÇ PAZARLIĞI YAPILMADI'





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "borçlu belediyelerin, borçlarını kapama karşılığı mecburen iktidar partisine katıldığı" yönündeki sözlerini de değerlendiren Özhaseki, "Size, para pul veririz, borcunuzu kapatalım', Yok asla böyle bir şey yok. Şu ana kadar bu görüşmelerin bir kısmının merkezinde ben varım. Bir tek Allah'ın kulu ile böyle bir görüşmemiz olmadı" dedi. Bu tür para aktarmalarının gizli kalamayacağını ve İller Bankası'ndan kime ne kadar para aktarıldığının görülebildiğini ifade eden Özhaseki, belediye başkanlarının partilerini tercih etmesine şu gerekçeleri gösteriyor:





"Biz belediyeciliğin kitabını yazmış partiyiz ve kendimizle yarışıyoruz. Yeni prensipler ortaya koyuyoruz. Bir ara hizmet belediyeciliği derken marka belediyecilik, sonra sosyal belediyecilik, şimdi gönül belediyeciliği... Kendi aramızda bölge toplantıları yapıyoruz. Oraya da katılmak isteyenler oldu başka partilerden, alamadık yani, kendi partimizin toplantısını yapıyoruz. Yardımlaşma, kardeş belediyecilik bizde üst düzeyde. Haliyle bunlardan istifa etmek isteyen arkadaşlar da gelmek isteyebilirler."





CHP TEDİRGİN DEĞİL





AKP'nin transfer girişimi konusuna Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çok sert tepki göstermesine karşın, parlamentodaki en büyük muhalif parti olan CHP tedirgin değil. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinden bundan sonra AKP'ye geçişler olmayacağı görüşünde:





'GİTMESEYDİ İHRAÇ EDİLECEKTİ'





"Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. Aldıkları bizden Böcekli Belediye Başkanı, biz gönderdik onu zaten. Niye gönderdiğimizi araştırsınlar, baksınlar. Gitmeseydi zaten ihraç edecektik. Daha önce FETÖ borsasını kurmuşlardı biliyorduk, şimdi de herhalde belediye başkanları borsası kurdular. Bizden hiçbir şey koparamazlar, bizde onlara göre belediye başkanı yok."