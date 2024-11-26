Samanyolu Haber /Gündem / AKP nefret operasyonlarında hız kesmiyor: 35 gözaltı /26 Kasım 2024 13:24

AKP nefret operasyonlarında hız kesmiyor: 35 gözaltı

Hizmet Hareketi'ne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7'si halen kamuda çalışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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AKP iktidarı hukuksuz operasyonlarından vazgeçmiyor. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararlarına karşın suç sayılmayan gerekçelerle Hizmet Hareketi'ne gönül verdiği ileri sürülen kişilere yönelik gözaltılar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 7’si halen kamuda çalışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI GEREKÇELERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketi’ne yönelik yürütülen soruşturmada 7’si halen kamuda çalışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Başsavcılık, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamındaki gözaltı kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Hizmet Hareketi'ne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik düzenlenen operasyonda 7’si halen çeşitli kamu kurumlarında çalışan olmak üzere 35 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltıların gerekçeleri ile ilgili bir bilgi verilmedi.
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