Samanyolu Haber /Gündem / AKP nefret operasyonlarıyla hukuku çiğnedi, 9 milyon euro cezayı vatandaşa ödetti /19 Aralık 2024 13:11

AKP nefret operasyonlarıyla hukuku çiğnedi, 9 milyon euro cezayı vatandaşa ödetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen ihlal kararları sebebiyle Türkiye, son 8 yılda 9 milyon 127 bin 138 euro tazminat ödemek zorunda kaldı.

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AKP rejiminin yaptığı hukuksuzluklar, vatandaşa patlıyor, AİHM son olarak, aralarında Hacı Boydak, İlhan İşbilen’in aralarında bulunduğu, 446 kişinin haksız tutuklandığına hükmetti. Halkın vergileriyle kamu görevlilerinin mağdur ettiği insanlara 1 milyon 350 bin euro tazminat ödenecek. Onbinlerce dosya karar için sırada olduğu belirtiliyor.  Türkiye’nin ödeneceği tazminat 1 milyar euroya ulaşabilir. 

Bold'da yer alan habere göre avukat ve Adli Bilişim uzmanı Dr. Levent Mazılıgüney’in açıkladığı verilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana AİHM, Türkiye aleyhine yapılan 53 başvuruda toplamda 2061 kişiyle ilgili hak ihlali kararı verdi. Türkiye’nin ödemek zorunda kaldığı toplam tazminat 9 milyon 127 bin 138 euro.

Mazılıgüney, bu tazminatların vatandaşların cebinden çıktığını belirterek, hak ihlallerinin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin insan hakları ihlalleri konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Mazılıgüney, bu durumun hem ülkenin itibarını zedelediğini hem de ekonomik yük oluşturduğunu ifade etti.



 
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