AKP’nin 2 partiyle yaptığı ittifak görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken çağrı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz aramıza yeni katılan ve katılacaklarla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız” ifadelerini kullanmıştı.





HÜDA-PAR’DEN DESTEK AÇIKLAMASI





Bu açıklamadan sonra AKP önce Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) kapısını çaldı. Yapılan görüşmelerin ardından HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Yapıcıoğlu, “Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.





YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE GÖRÜŞTÜLER





İttifakı genişletmek için AKP’nin kapısını çaldığı bir diğer parti ise Yeniden Refah Partisi oldu. Yapılan görüşmelerin ardından Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, AKP’nin önerisini istişare edeceklerini duyurdu.





Bu gelişmelerin ardındansa Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.





CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİLEŞENLERİNE DİKKAT ÇEKTİ





Cumhur İttifakı’nın bileşenlerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;





“Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.”