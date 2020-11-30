Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin 3 yıllık Wikipedia yasağına tazminat yolu açıldı /30 Kasım 2020 17:11

AKP’nin 3 yıllık Wikipedia yasağına tazminat yolu açıldı

Yargı 3 yıl süren Wikipedia yasağında tazminat davasını kabul edilebilir buldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) açılan davada bölge idare mahkemesi, bilgiye ulaşma hakkının ihlal edildiğine dikkat çekti.

SHABER3.COM

Yargıya taşınan Wikipedia yasağında dikkat çeken bir karar çıktı. Bölge idare mahkemesi “Bilgiye ulaşma hakkı ihlal edilirse zarar doğabilir ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da bunun muhatabıdır” diyerek tazminat davasını kabul edilebilir buldu.

“ZARARIN MUHATABI BTK’DIR”

Yüksek lisans öğrencisi olan avukat Bilge Doğru, Wikipedia’ya 3 yıl boyunca uygulanan erişim yasağı nedeniyle “bilgi ve fikirlere ulaşma hakkının sınırlandırıldığını” gerekçe göstererek BTK hakkında dava açtı. Ancak Ankara 12. İdare Mahkemesi “menfaat bağının bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetti.

Davanın taşındığı bölge idare mahkemesi ise bu kararı kaldırdı. “Bilgiye ulaşma hakkı” ihlal edilirse zarar doğabilir ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da bunun muhatabıdır” dedi.

Bilge Doğru’nun avukatı Acun Papakçı ise BTK’nin, Wikipedia’ya erişimi engelleyerek Türkiye’de bilgiye ulaşmaya çalışan milyonlarca kişiyi üç yıl boyunca mağdur ettiğini söyledi. Papakçı “BTK hukuksuz bir erişime engelleme kararı verirken milyonlarca kişinin hakkına müdahale edileceğini ve kullanıcı olan milyonlarca kişinin zararını tazmin etmek zorunda kalabileceğini bilerek takdir yetkisini kullanacaktır. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun bu sınırlar içinde kalması bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu özgür bir Türkiye için zorunludur. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı günümüzde bilgiye ulaşmada temel kaynak olan internetin özgür kalabilmesi için önemli bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

Diğer yanda geçtiğimiz ocak ayında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gerekçeli kararının açıklanmasının ardından Wikipedia kullanıma açılmıştı. AYM kararında, “İfade özgürlüğüne yapılan söz konusu müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’nin 3 yıllık Wikipedia yasağına tazminat yolu açıldı Sonraki Haber >>

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:39