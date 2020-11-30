AKP’nin 3 yıllık Wikipedia yasağına tazminat yolu açıldı

Yargıya taşınan Wikipedia yasağında dikkat çeken bir karar çıktı. Bölge idare mahkemesi “Bilgiye ulaşma hakkı ihlal edilirse zarar doğabilir ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da bunun muhatabıdır” diyerek tazminat davasını kabul edilebilir buldu.

“ZARARIN MUHATABI BTK’DIR”

Yüksek lisans öğrencisi olan avukat Bilge Doğru, Wikipedia’ya 3 yıl boyunca uygulanan erişim yasağı nedeniyle “bilgi ve fikirlere ulaşma hakkının sınırlandırıldığını” gerekçe göstererek BTK hakkında dava açtı. Ancak Ankara 12. İdare Mahkemesi “menfaat bağının bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetti.

Davanın taşındığı bölge idare mahkemesi ise bu kararı kaldırdı. “Bilgiye ulaşma hakkı” ihlal edilirse zarar doğabilir ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da bunun muhatabıdır” dedi.

Bilge Doğru’nun avukatı Acun Papakçı ise BTK’nin, Wikipedia’ya erişimi engelleyerek Türkiye’de bilgiye ulaşmaya çalışan milyonlarca kişiyi üç yıl boyunca mağdur ettiğini söyledi. Papakçı “BTK hukuksuz bir erişime engelleme kararı verirken milyonlarca kişinin hakkına müdahale edileceğini ve kullanıcı olan milyonlarca kişinin zararını tazmin etmek zorunda kalabileceğini bilerek takdir yetkisini kullanacaktır. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun bu sınırlar içinde kalması bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu özgür bir Türkiye için zorunludur. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı günümüzde bilgiye ulaşmada temel kaynak olan internetin özgür kalabilmesi için önemli bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.





Diğer yanda geçtiğimiz ocak ayında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gerekçeli kararının açıklanmasının ardından Wikipedia kullanıma açılmıştı. AYM kararında, “İfade özgürlüğüne yapılan söz konusu müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.