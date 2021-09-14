AKP’nin 63 milyon avroluk zararı: Kullanılamayan metrobüsler çürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu 2008 ve 2009 yılında Hollanda’dan alınan ve yıllardır doğru düzgün kullanılamayan 50 metrobüsün görüntüsü ortaya çıktı. Garajlarda bekletilen metrobüslerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.









Yandaş A Haber, geçtiğimiz hafta eski İBB Yönetimi tarafından alınan ve kullanılamayacağı için hurdaya çıkartılan metrobüsleri, ''İETT yolda kalan metrobüslerle gündemde'' diyerek haberleştirmişti.





İBB Sözcüsü Murat Ongun da yandaş A Haber’e sosyal medya hesabından yanıt vererek ''Yalan merkezi A Haber yine baltayı taşa vurdu. Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul’da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler'' demişti.



