Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin 63 milyon avroluk zararı: Kullanılamayan metrobüsler çürüdü /14 Eylül 2021 13:47

AKP’nin 63 milyon avroluk zararı: Kullanılamayan metrobüsler çürüdü

İBB’nin AKP döneminde, “Bu araçlar İstanbul’un topografik yapısına uygun değil” uyarılarına rağmen 63 milyon avro ödenerek alınan ve kullanılamadığı için çürümeye terk edilen metrobüslerin görüntüsü ortaya çıktı. Dönemin İETT Genel Müdürü Öztürk, metrobüslere ilişkin “Kaynaklar ve hat müsait olsa ben yine bu araçları alırım” demişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu 2008 ve 2009 yılında Hollanda’dan alınan ve yıllardır doğru düzgün kullanılamayan 50 metrobüsün görüntüsü ortaya çıktı. Garajlarda bekletilen metrobüslerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.


Yandaş A Haber, geçtiğimiz hafta eski İBB Yönetimi tarafından alınan ve kullanılamayacağı için hurdaya çıkartılan metrobüsleri, ''İETT yolda kalan metrobüslerle gündemde'' diyerek haberleştirmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da yandaş A Haber’e sosyal medya hesabından yanıt vererek ''Yalan merkezi A Haber yine baltayı taşa vurdu. Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul’da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler'' demişti.

‘KAYNAK OLSA YİNE BU ARAÇTATAN ALIRIM’ DEMİŞTİ

Uzmanların, “Bu araçlar İstanbul’un topografik yapısına uygun değil” demesine rağmen milyonlarca liraya alınan araçlar için dönemin İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk, “Kaynaklar ve hat müsait olsa ben yine bu araçları alırım” demişti.

63 MİLYON AVRO ÇÖP OLDU

İBB, metrobüs hattında kullanmak üzere Hollanda’dan 2008 yılında 15 ve 2009 yılında da 35 adet Phileas marka araç aldı. Bu araçların tanesine belediye kasasından 1 milyon 265 bin avro olmak üzere toplamda 50 araca 63 milyon 278 bin avro ödendi.
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