AKP’nin Avrupa’daki ‘trol ordusu’ Alman basınında: Seçim için hazırlar

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden ‘Die Welt’ 2023 yılında yapılacak seçimler yaklaşırken AKP’nin başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki Türk seçmenleri etki altına almak için kurduğu küçük ‘trol ordusu’nu sayfalarına taşıdı.







Lennart Pfahler imzalı “Erdoğan’ın trolleri Almanya’da yürütecekleri seçim kampanyası için hazır” başlığını taşıyan haber, Almanya’da yaşayan yüzlerce gencin Türkiye’ye giderek Erdoğan’ın ‘stratejik’ talimatlarını aldığını belirtti.





AKP’nin dünya çapındaki lobi faaliyetlerini yürüten Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) adlı kuruluşun da başta Almanya olmak üzere birçok ülkede Erdoğan destekçisi gençleri biraraya geldiğini ifade etti.





Erdoğan destekçilerinden oluşan çevrimiçi ‘küçük bir ordu’nun ise gizli bir şekilde oluşturulduğu ve bu trol ordusunun Ankara ile mükemmel bağlantıları olduğu kaydedildi.





ALMAN İÇ İSTİHABARATI TAKİPTE

2023 yılında Türkiye’de milletvekili seçimi ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminin de yapılacağını hatırlatan gazete, Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) Erdoğan ve partisi AKP’nin ülkedeki faaliyetlerini takip ettiğini bildirdi.





Seçime yönelik AKP’nin faaliyetlerinde meşru politik çekişme ile devletin gücünün kullanımı arasındaki çizginin kaybolduğunu vurgulayan gazete, Alman iç istihbarat servisine göre AKP yöneticileri ve partiyle bağlantılı derneklerin seçim faaliyetleri için başvuruların geçen yıldan başladığını ve bu tür siyasal aktivitelerde önemli bir artış gözlemlendiğini duyurdu.





‘DERİN ANALİZ’ HESABININ ARKASINDAKİ İSİM: HÜSEYİN ERSÖZ

Die Welt, 2023’deki seçimler için sadece AKP’ye yakın örgütlerin değil küçük bir sosyal medya ordusunun da hazır olduğunu ifade etti.





AKP’lileri yönlendirmek için kullanılan sosyal medya hesaplarından örnekler veren gazete 50 bin takipçili ‘Derin Analiz’ adlı hesabın arkasında Hüseyin Ersöz isimli Almanya’nın güneyindeki bir otomobil firmasında çalışan kişinin olduğunu belirtti.





Şu ana kadar siyasi olarak bilinmeyen bu kişinin Ankara’da derin bağlantıları olduğunu yazan gazete, Hüseyin Ersöz’ün talimatları geçmişte Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’dan aldığını belirtti.





Gazetenin elde ettiği bir ekran görüntüsüne göre Ersöz, Erdoğan’ın danışmanı Mücahit Arslan’ı telefonuna ‘Mücahit Abi’ diye kaydetmiş.





Almanya’daki AKP çevrelerinden isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, gazeteye yaptığı açıklamada Derin Analiz adlı hesabın Almanya’daki Türkleri Almanya’ya karşı kışkırttığını söyledi. Die Welt’in ulaştığı Hüseyin Ersöz, gazetenin sorularını cevaplamak yerine hukuki olarak harekete geçmekle tehdit etmiş.





AVRUPA’NIN BÜYÜK ABİSİ: METİN KÜLÜNK

Almanya’da yaşayan ve açıktan AKP için çalışan Adem Taflan ve Tuğrul Selmanoğlu’na işaret eden gazete, bu iki ismin AKP çevrelerinde ‘Avrupa’nın büyük abisi’ olarak tanımlanan Metin Külünk’e bağlı olarak çalıştığını kaydetti.





Tuğrul Selmanoğlu, ‘Jaguar’ marka aracından yaptığı yorumlarla uzun süre gündem olmuştu





Gazete, Metin Külünk’ün AKP’nin Avrupa’daki seçim kampanyasının stratejisti olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda Almanya’ya ayda birçok kez gelerek nargile kafelerde ve cami çay ocaklarında gençlere hitap ettiğini belirtti.





Almanyalı Osmanlılar Grubu lideri Mehmet Bağcı ve grubun diğer üyelerinin, AKP’li Metin Külünk ile birlikte çektirdikleri fotoğraf





Külünk’ün sadece bir hatip olmadığını vurgulayan gazete, Avrupa’nın büyük abisinin 2016 yılında ‘Almanyalı Osmanlılar’ (Osmanen Germania) adlı çete grubunun liderinin evine elinde zarflarla girdiğini ve polisin yaptığı telefon dinlemelerine göre zarfların içinde para olduğunu yazdı. Die Welt, Alman Polisi’ne göre bu paralarla silah alındığını yazdı.





‘Erdoğan’ın Almanya’daki haydutları’ olarak görülen Almanyalı Osmanlılar grubu 2018 yılında çete kapsamına alınmış ve yasaklanmıştı.





Gazete, bu bağlantı ortaya çıktıktan sonra Külünk’ün bir daha Almanya’ya gelmediğini hatırlattı. Ancak Alman iç istihbarat servisi Külünk’ün Almanya’daki AKP yanlısı gruplarla hala bağlantıda olduğunu ve ipleri elinde bulundurduğunu tespit etmiş.