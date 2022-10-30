Samanyolu Haber /Gündem / TOGG’un fabrikası ruhsatsız çıktı /30 Ekim 2022 11:45

TOGG’un fabrikası ruhsatsız çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle TOGG'un üretilen ilk otomobili banttan indirildi. Ancak AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın paylaşımı ile fabrikanın bugüne kadar kaçak olarak çalıştığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası’nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı imzaladı. Aktaş, ruhsatın fotoğrafını, “Gururla attığım en özel imza” notuyla paylaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüye göre ruhsat tarihi 28 Ekim 2022. Buna göre fabrikanın şimdiye kadar ruhsatsız çalıştığı ortaya çıkmış oldu.

‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın iddiasına göre TOGG bir özel sektör yatırımı. Ruhsatta yer alan tarih kafaları da karıştırdı. Belediyeden ruhsat almadan fabrika açmak ve o fabrikada işçi çalıştırıp üretim yapmak mümkün olmazken, özel sektör yatırımı olan TOGG’a böyle bir ayrıcalık tanınması sosyal medyada tepki çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TOGG’un fabrikası ruhsatsız çıktı Sonraki Haber >>

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:02