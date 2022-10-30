TOGG’un fabrikası ruhsatsız çıktı

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası’nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı imzaladı. Aktaş, ruhsatın fotoğrafını, “Gururla attığım en özel imza” notuyla paylaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüye göre ruhsat tarihi 28 Ekim 2022. Buna göre fabrikanın şimdiye kadar ruhsatsız çalıştığı ortaya çıkmış oldu.







‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.







Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın iddiasına göre TOGG bir özel sektör yatırımı. Ruhsatta yer alan tarih kafaları da karıştırdı. Belediyeden ruhsat almadan fabrika açmak ve o fabrikada işçi çalıştırıp üretim yapmak mümkün olmazken, özel sektör yatırımı olan TOGG’a böyle bir ayrıcalık tanınması sosyal medyada tepki çekti.