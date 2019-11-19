Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin ‘en beğenilen siyasetçi’ anketi sonuçları /19 Kasım 2019 20:23

AKP’nin ‘en beğenilen siyasetçi’ anketi sonuçları

AKP’nin ayda bir kez yaptırdığı ankette katılımcılara yöneltilen “En beğendiğiniz siyasetçi kim?” sorusuna verilen yanıtta, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile HDP’nin cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üst sıralarda yer aldı.

SHABER3.COM

Katılımcılar "En beğendiğiniz siyasetçi kim?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra sırasıyla Ekrem İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş yanıtını verdi.

Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre anket sonuçlarına ilişkin bilgi veren bir AKP’li yetkili, Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki makasın Cumhurbaşkanı lehine giderek açıldığını savundu.

Ankete göre Selahattin Demirtaş’ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli izliyor. Bahçeli’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geliyor. Akşener’den sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor.

Listeye Erdoğan dışında AKP’den iki ismin daha girdiği belirtiliyor. Buna göre eski Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun listede olduğu iddia ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’nin ‘en beğenilen siyasetçi’ anketi sonuçları Sonraki Haber >>

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

'Abim ölüyor kurtarın'

'Abim ölüyor kurtarın'

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:55