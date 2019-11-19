AKP’nin ‘en beğenilen siyasetçi’ anketi sonuçları

Katılımcılar "En beğendiğiniz siyasetçi kim?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra sırasıyla Ekrem İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş yanıtını verdi.







Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre anket sonuçlarına ilişkin bilgi veren bir AKP’li yetkili, Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki makasın Cumhurbaşkanı lehine giderek açıldığını savundu.





Ankete göre Selahattin Demirtaş’ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli izliyor. Bahçeli’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geliyor. Akşener’den sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor.





Listeye Erdoğan dışında AKP’den iki ismin daha girdiği belirtiliyor. Buna göre eski Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun listede olduğu iddia ediliyor.