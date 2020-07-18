AKP’nin gasp ettiği medya kuruluşlarının lisans ve malzemeleri satılıyor

AKP iktidarı tarafından 15 Temmuz sonrası gasp edilen gazete, televizyon, radyo ve ajanslarının lisans hakları ve teçhizatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. TMSF tarafından yapılan duyuruda; aralarında Samanyolu TV, Yumurcak TV, Cihan Haber Ajansı ve Burç FM’in de bulunduğu toplam 27 medya şirketinin makine, teçhizat, demirbaş, lisans, ve araçlarının ihale yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu. 27 medya şirketi için toplam 53 milyon 830 bin lira muhammen bedel öngörüldü.





Gasp edilen varlıklar için 27 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar teklif verilebilecek. Teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı bildirilecek. Birden fazla teklif verilirse 28 Temmuz 2020 tarihinde 15.00’te TMSF’nin İstanbul adresinde istekliler arasında açık artırma yapılacak.





AKP’nin, iş adamı Akın İpek’ten gasp ettiği Kanaltürk TV, Bugün TV ve Radyo, Bugün Gazetesi ve Millet Gazetesi’nin varlıkları da 18 Ağustos 2017’de aynı yöntemle TMSF tarafından satışa çıkarılmıştı.

