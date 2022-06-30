Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin iadesini istediği gazeteciler İsveç devlet televizyonuna haber oldu /30 Haziran 2022 15:46

AKP’nin iadesini istediği gazeteciler İsveç devlet televizyonuna haber oldu

Erdoğan rejiminin, Madrid'teki NATO zirvesinde İsveç'ten iadesini istediği gazeteci Levent Kenez ve Ragıp Zarakolu, İsveç devlet televizyonuna haber oldu. Haberde Kenez ve Zarakolu'nun iade taleplerinin daha önce reddedildiği ve iki ismin de gazetecilik dışında başka bir faaliyetleri olmadığı vurgulandı.

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AKP iktidarının İsveç’ten iadesini istediği gazeteci Levent Kenez ve yayıncı Ragıp Zarakolu, İsveç devlet televizyonu SVT‘ye haber oldu.

Türkiye’nin iade taleplerinin İsveç mahkemesi tarafından bugüne kadar reddedildiği vurgulanan haberde, Kenez ve Zarakolu’nun gazetecilik yaptığı belirtildi.

İki gün önce Madrid’te gerçekleştirilen NATO zirvesinde, Türkiye NATO’ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç’ten 45 kişinin iadesini istemişti. Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında iadesi istenen isimler arasında gazeteciler Levent Kenez, Bülent Keneş, Ragıp Zarakolu, KHK’lı hakim Ramazan F. Güzel, yazar Harun Tokak gibi isimler yer alıyor.


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