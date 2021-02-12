AKP’nin kalesinde vatandaş da pazarcı da isyanda













GIDA ENFLASYONUNDA DÜNYA 2.SİYİZ

Aralık 2020 itibarıyla yılda yüzde 14.6’ya ulaşan tüketici ve yüzde 20.6’ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin’in ardından ikinci sırada yer aldı.





SORUN DIŞA BAĞIMLILIK

son 10 yılda gıda fiyatlarının yüzde 17 düşerken Türkiye’de yüzde 225 arttığını belirten CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: “Çünkü biz yeterli üretmiyoruz ve üretim için tohum, gübre, zirai ilaç, akaryakıtta dışa bağımlıyız. Girdileri biz belirlemeyince çıktı fiyatlarını da kontrol edemiyoruz” dedi.

Vatandaş gıda pahalılığından pazarcı hakkını alamamakta şikayetçi. Fatih’te bir pazar yerinde vatandaş ve pazarcı esnafına uzatılan mikrofonlara şikayetler sıralandı. Halk gıda fiyatlarındaki artıştan şikayet ederken pazarcı artan maliyetlerden dert yandı.