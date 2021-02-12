Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin kalesinde vatandaş da pazarcı da isyanda /12 Şubat 2021 10:07

AKP’nin kalesinde vatandaş da pazarcı da isyanda

Dünya genelinde düşen gıda fiyatları Türkiye’de rekorlar kırarak yükselirken, AKP’nin kalelerinden Fatih’teki bir pazar yerinde mikrofon uzatılan vatandaş ve pazarcı pahalılıktan şikayetçi.

SHABER3.COM

Vatandaş gıda pahalılığından pazarcı hakkını alamamakta şikayetçi. Fatih’te bir pazar yerinde vatandaş ve pazarcı esnafına uzatılan mikrofonlara şikayetler sıralandı. Halk gıda fiyatlarındaki artıştan şikayet ederken pazarcı artan maliyetlerden dert yandı.



GIDA ENFLASYONUNDA DÜNYA 2.SİYİZ
Aralık 2020 itibarıyla yılda yüzde 14.6’ya ulaşan tüketici ve yüzde 20.6’ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin’in ardından ikinci sırada yer aldı.

SORUN DIŞA BAĞIMLILIK
son 10 yılda gıda fiyatlarının yüzde 17 düşerken Türkiye’de yüzde 225 arttığını belirten CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: “Çünkü biz yeterli üretmiyoruz ve üretim için tohum, gübre, zirai ilaç, akaryakıtta dışa bağımlıyız. Girdileri biz belirlemeyince çıktı fiyatlarını da kontrol edemiyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’nin kalesinde vatandaş da pazarcı da isyanda Sonraki Haber >>

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:15