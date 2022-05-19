Samanyolu Haber /Gündem / Bugün SADAT’ı tanımayan Cumhurbaşkanı, yarın sizi de tanımayabilir! /19 Mayıs 2022 16:07

Bugün SADAT’ı tanımayan Cumhurbaşkanı, yarın sizi de tanımayabilir!

AKP’nin kurucularından eski Kırıklale Milletvekili Kemal Albayrak, Tayyip Erdoğan’ın ‘SADAT’ açıklamaları üzerinden hukuku ayaklar altına alarak insanlara zulmeden yargı mensuplarını uyardı.

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AKP’nin kurucularından eski Kırıklale Milletvekili Kemal Albayrak, Tayyip Erdoğan’ın ‘SADAT’ açıklamaları üzerinden hukuku ayaklar altına alarak insanlara zulmeden yargı mensuplarını uyardı.

Kemal Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “SADAT’ı uzaktan yakından tanımıyorum’ diyor grupta Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın yanlış karar veren yargı mensupları bu önemli bir konu. Emir verenler sizleri de tanımıyorum diyebilirler. Adaletten ayrılmamak önemlidir. Yöneticinin terazisi adalettir.” uyarısında bulundu.


Kemal Albayrak, 17-25 Aralık’ın ardından istifa etmek zorunda kalan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, “Soruşturma dosyasında benimle ilgili tüm bilgiler doğruydu.” açıklamasının ardından da konuşmuş ve AKP’de itirafçılık döneminin başladığını söylemişti.

Albayrak, söz konusu dönemde yaptığı açıklamada, “Ben de Erdoğan Bayraktar’ın 2013’teki o sözlerini -o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı- dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu; bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80’i hatta yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir.” ifadelerini kullanmıştı.
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