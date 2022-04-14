AKP’nin ‘yandaş kokain tüccarı’ Ali Osman Akat: Bağlantıları dudak uçuklatıyor













ALİ OSMAN AKAT VE SÜLEYMAN SOYLU









PARAMOUNT OTEL’E ÇÖKEN CİHAN EKŞİOĞLU

















ALİ OSMAN AKAT’IN KENEVİRE OLAN İLGİSİ

















Kokain ticaretinden tutuklanarak cezaevine konan Ali Osman Akat’ın, yapılan kısa bir araştırmada Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’la da fotoğrafları olduğu görülüyor.









AKP’nin ‘makbul işadamı’, 111 kilo kokainle bağlantılı olarak tutuklanan Ali Osman Akat’ın kabinede fotoğrafı olmadığı neredeyse bakan yok.







