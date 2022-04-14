AKP’nin ‘yandaş kokain tüccarı’ Ali Osman Akat: Bağlantıları dudak uçuklatıyor

Bir de ismi Sedat Peker’in ifşaatlarında geçen kişiler var. Paramount Otel’e çöken işadamı Cihan Ekşioğlu. Diğeri ise oğlu Erkam Yıldırım’ın kokainin yeni rotasında önemli olduğu belirtilen Binali Yıldırım.
BİNALİ YILDIRIM’IN OĞLU ERKAM YILDIRIM’IN İSMİ PEKER’İN İFŞAATLARINDA ÖNE ÇIKTI
Binali Yıldırım ve Ali Osman Akat
Kolombiya’dan ‘kozmetik ürün’ adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokainle bağlantılı olarak yakalanan ve tutuklanarak cezaevine konan Ali Osman Akat’ın fotoğrafı olduğu isimlerden birisi Binali Yıldırım.
Sedat Peker, geçen yıl YouTube üzerinden yaptığı ifşaatlarda, kokainin yeni rotasının ABD’nin çok etkin olması nedeniyle Kolombiya’dan Venezuela’ya kaydığını ve Dominik Cumhuriyeti üzerinden Türkiye’ye getirildiğini söyledi.
Peker, Güney Amerika’dan Türkiye’ye kokainin yeni rotasında Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a işaret etmişti. Erkam Yıldırım’ın kokainin yeni rotası için Venezuela’ya gittiğini söyledi. Daha sonra Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya pandemi döneminde 2 kez gittiği ortaya çıktı.
ALİ OSMAN AKAT VE SÜLEYMAN SOYLU
Ali Osman Akat’ın fotoğrafı çıktığı bir diğer isim ise Süleyman Soylu. Aslında Süleyman Soylu’nun Akat’la fotoğrafının çıkmasında Türk kamuoyu için bir sürpriz olmasa gerek.
Çünkü İçişleri Bakanı’nın son dönemde adı kirli işlere karışan ve değişik suçlardan aranan, yakalanan ve cezaevine giren neredeyse bütün isimlerle fotoğrafı çıktı.
Ancak Süleyman Soylu’yla fotoğraflarını anlamlı kılan bir başka unsur var. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kokainle ilgili ifşaatlarında Süleyman Soylu’nun başında bulunduğu İçişleri Bakanlığının Türkiye’de limanlarda yakalanan kokainlerin alıcılarının tespitinde yavaş davranmasını ve yurtdışında Türkiye varışlı kokainin Türkiye’deki bağlantılarını araştırmamasını uzun süre eleştirmişti.
Ali Osman Akat’ın yakalanmasını sağlayan bilgi de Almanya’dan geliyor. Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye’ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendiriliyor.
Türk yetkililer de Almanya’nın ihbarı üzerine harekete geçiyor. Ve ilginç şekilde operasyonun ilk kısmını İçişleri Bakanlığı değil de İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriyor. Daha sonra savcılık kanalıyla jandarma operasyona dahil oluyor.
Son dönemlerde yapılan kokain yakalamalarının da Soylu’ya bağlı emniyet ve jandarma tarafından değil de Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini hatırlatmakta fayda var.
PARAMOUNT OTEL’E ÇÖKEN CİHAN EKŞİOĞLU
Peker’in ifşaatlarında önemli bir kısım da Bodrum’daki Paramount Otel’e çöken Cihan Ekşioğlu ve Paramount Otel bağlantıları ile ilgiliydi.
Cihan Ekşioğlu ve ünlü film yıldızı Jean Claude Van Damme
Ali Osman Akat’ın albümünden çıkan fotoğraflardan ve basındaki haberlerden Cihan Ekşioğlu’yla da ilgili bağlantıları dikkat çekiyor.
Ünlü film yıldızı Jean Claude Van Damme’nin Cihan Ekşioğlu tarafından Türkiye’ye getirildiği; Ali Osman Akat’ın yatıyla da tekne gezintisi yaptığı anlaşılıyor.
ALİ OSMAN AKAT’IN KENEVİRE OLAN İLGİSİ
Esrar’ın hammaddesi kenevir ekimi AKP döneminde kolaylaştırılmıştı. Kokain ticaretinden yakalanan Ali Osman Akat’ın kenevire olan ilgisi de oldukça dikkat çekiyor.
Donald Trump döneminde Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanlığı yapan Ali Osman Akat’ın Amerikalı işadamlarını kenevir ekimi için Türkiye’ye yatırımcı olarak getirmeye çalıştığı 3 yıl önce basına yansımış.
Kenevir deyince akla Türkiye’de gelen bir diğer isim ise keneverin yasallaşması için her ortamda çaba gösteren ve Yeni Akit’te yazdığı yazılarda bunu sürekli gündeme getiren Abdurrahman Dilipak.
Kenevirin gençlerin diğer uyuşturuculara yönelmelerini önlemek için bir bariyer olarak kullanılabileceğini ileri süren Dilipak, koronavirüse çare olarak da keneviri önermişti.
Kenevir ekimi için ABD’den Türkiye’ye yatırımcı getirmeye çalışan Ali Osman Akat, Dilipak’la biraraya gelmeyi de ihmal etmemiş.
Ali Osman Akat ve Kenevir merakı ile bilinen Abdurrahman Dilipak
ALİ OSMAN AKAT’IN ERDOĞAN'IN SARAYI'YLA BAĞLANTILARI
Kokain ticaretinden tutuklanarak cezaevine konan Ali Osman Akat’ın, yapılan kısa bir araştırmada Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’la da fotoğrafları olduğu görülüyor.
AKP’nin ‘makbul işadamı’, 111 kilo kokainle bağlantılı olarak tutuklanan Ali Osman Akat’ın kabinede fotoğrafı olmadığı neredeyse bakan yok.