AKP’nin masasında kimseyle paylaşılmayan anket: Giden seçmen geri gelmiyor

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın kulisine göre, AKP’nin kendi yaptırdığı araştırmada, başta Yerel Seçimlerde CHP olmak üzere diğer partilere giden seçmen geri dönmedi. AKP’nin kamuoyuyla paylaşmadığı ankette, AKP’den vazgeçen seçmenin halen destek verdiği partilerde durduğu ortaya çıktı.





“AKP içinde konuşulan başka bir konu ise erken seçime kadar ekonomi açısından nefes alınacak noktaya gelinip gelinmeyeceği. Mehmet Şimşek’in 2026’nın sonunda iyileşme olacağına ilişkin sözleri partide endişe yaratıyor. Çünkü 2027 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını sağlayacak formülde, ekonomideki iyileşme vatandaşın hayatına yansımayacak. “Son üç yılını kabus gibi bir darboğazda geçiren vatandaşa, ‘ekonomi iyiye gidiyor, bir yıl sonra hayatınıza yansıyacak’ diye kampanya yapılsa kim inanır. İnsanlar yaşadığı kötü dönemi unutup, hayatına henüz yansımayan iyileşme olasılığına oy vermez” yorumları yapılıyor. Bu gidişle iktidar partisi kadrosu, “Erdoğansız mı? Ekonomisiz mi?” diye tercih yapmak zorunda kalacak! Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortada tartışma yokken ‘Seçimler zamanında 2028’de” deyince kafalar karıştı. Seçimler zamanında yapılsa Erdoğan yeniden aday olamayacağı için Bahçeli’nin Erdoğansız bir seçim planı yaptığını düşünenler bile oldu.





AKP, 22 yıllık iktidarında ilk kez 31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci parti konumuna düşmesiyle, saha çalışmalarına başladı. Yerel seçimde ezeli rakibi CHP’nin birinci parti olması sonrası parti içinde tartışmalar ve araştırmalar yürüten AKP, küskün seçmenini ikna etmeye çalışıyor.Babacan’ın yazısında, iktidara yakın medyanın, AKP’deki bu krizi bildiği için “AKP’de oy artışı” haberleri yaptığı da kaydedildi. Bununla birlikte AKP seçmeni olmasına rağmen seçimde parti tercihi yapmayan kararsızların, halen kararsız olmaya devam ettiği belirtildi. Bu durumu analiz eden siyasilerin, şimdiye kadar partiye geri dönmeyen seçmenin dönmesinin zor olduğunu, bu kişilerin kararsız noktasından parti tercihine geçebileceğini belirttiği kaydedildi.Söz konusu yazıda ayrıca şu bilgiler yer aldı:AKP içinde zaman zaman MHP’siz planlar yapıldığını duyan Bahçeli, ortağına uyarıda bulunuyor. Gerçek ne olursa olsun, AKP kurmayları, seçim kararı konusunda büyük bir açmaz yaşayacak. ‘Ekonomik krizle seçime gitmek istemeyecek, MHP’yi kontrol etmekte zorlanacak, seçimi zamanında yapmak gibi bir seçenekte de Erdoğan'sız yola devam etmek zorunda kalacak." Türkiye’nin en özgür konuşma alanı olarak bilinen TBMM kürsüsündeki konuşmacıları yumruklamaya kadar varan sinir bozukluğunun nedeni bu olabilir mi?...”