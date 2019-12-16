AKP’nin ömrü bitti

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olacağını kendisine 1999 yılında söylenildiğini ifade eden Mütercimler, AKP’nin konjonktürel bir parti olduğunu ve AKP’yi doğuran konjonktürün ortadan kalktığını iddia etti.



"AKP'NİN SİYASİ ÖMRÜ SONA ERDİ"





Erol Mütercimler konuyla ilgili şöyle konuştu:





“Siyasi partiler iki türlüdür ideolojik partiler, konjonktürel partiler. Adalet ve Kalkınma Partisi ideolojik bir parti değil konjonktürel bir partidir. Konjonktürel partilerin özelliği nedir. Onu doğuran konjonktür ortadan kalktığı zaman o parti siyasi partiler mezarlığına gider. Bugün için ifade edeyim. AKP’nin Türk siyasal yaşamında siyasi ömrü bitmiştir. Bunu nereden anlıyorum. Tayyip Bey’in çabasından anlıyorum.





Tayyip Bey’in kendisi de gördü bunu. O nedenle bütün o çıkışları. Kendi içinde çıkmış (Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan) iki şahsiyete karşı tavırları çok açık çok net biçimde ortaya koyuyor. Tayyip Bey şunu yapmaya çalışıyor. Ben ne yapsam da öyle bir duvar örsem ki tabanım benden bu tarafa kayamasınlar."