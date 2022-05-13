AKP’nin oy oranı sorulan bakandan itiraf gibi yanıt





“SON 6 AYDIR YAŞADIĞIMIZ ÇOK CİDDİ SIKINTILAR VAR”





“HAFTADA EN AZ 3 İLE GİDİYORUM, BİR SIKINTI VAR”





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Karaismailoğlu'na, “Son dönemde anketlerde AKP'nin bir önceki seçime göre oylarında düşme görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu soruldu. Karaismailoğlu şöyle yanıt verdi:*Sadece ülkemiz değil dünya zor bir süreçten geçiyor. Bunun ekonomik sıkıntılara yansıması, dünya piyasalarındaki arzın talebin azalması, bir taraftan fiyatların artması, bunlar ekonomik düzene oturacaktır.*Son 6 aydır yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bunların hayata yansımaları var. Onun vatandaşımıza verdiği bir huzursuzluk ve beklenti var.*Ben her gün sokaktayım. Haftada en az 3 ile gidiyorum. Bir sıkıntı var. Vatandaşın alım gücü düştü. Esnafta da sıkıntı var. Ama son günlerde, son aylarda bu Ramazan ayıyla birlikte olumlu gelişmeler var piyasada. Vatandaş onun sıkıntısını görüyor.*Alım gücünün artmasını bekliyor. Ama bunu çözecek olanın sadece Recep Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu iyi biliyor. Bu sıkıntıları söylüyorlar biz de dinliyoruz.*Bunun için çaba sarf eden bir hükümet var. Çözeceği belli. İnşallah bu yaz dönemiyle birlikte bu ekonomik sıkıntılar bir tarafa gidecek.*Biz bir taraftan bu kadar sıkıntıların olduğu bir ortamda, bu kadar büyük yatırımlar yapıp vatandaşa hizmet olarak yansıtıyoruz.