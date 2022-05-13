AKP’nin oy oranı sorulan bakandan itiraf gibi yanıt

Bakan Karaismailoğlu'na, “Son dönemde anketlerde AKP'nin bir önceki seçime göre oylarında düşme görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu soruldu. Karaismailoğlu şöyle yanıt verdi:
“SON 6 AYDIR YAŞADIĞIMIZ ÇOK CİDDİ SIKINTILAR VAR”
*Sadece ülkemiz değil dünya zor bir süreçten geçiyor. Bunun ekonomik sıkıntılara yansıması, dünya piyasalarındaki arzın talebin azalması, bir taraftan fiyatların artması, bunlar ekonomik düzene oturacaktır.
*Son 6 aydır yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bunların hayata yansımaları var. Onun vatandaşımıza verdiği bir huzursuzluk ve beklenti var.
“HAFTADA EN AZ 3 İLE GİDİYORUM, BİR SIKINTI VAR”
*Ben her gün sokaktayım. Haftada en az 3 ile gidiyorum. Bir sıkıntı var. Vatandaşın alım gücü düştü. Esnafta da sıkıntı var. Ama son günlerde, son aylarda bu Ramazan ayıyla birlikte olumlu gelişmeler var piyasada. Vatandaş onun sıkıntısını görüyor.
*Alım gücünün artmasını bekliyor. Ama bunu çözecek olanın sadece Recep Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu iyi biliyor. Bu sıkıntıları söylüyorlar biz de dinliyoruz.
*Bunun için çaba sarf eden bir hükümet var. Çözeceği belli. İnşallah bu yaz dönemiyle birlikte bu ekonomik sıkıntılar bir tarafa gidecek.
*Biz bir taraftan bu kadar sıkıntıların olduğu bir ortamda, bu kadar büyük yatırımlar yapıp vatandaşa hizmet olarak yansıtıyoruz.