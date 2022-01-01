AKP’nin suça bulaşmış, 'mafyatik kirli aile fotoğrafı' genişliyor

Uyuşturucu kaçakçısı, kara para aklayıcısı, dolandırıcı, çete elebaşısı isimlerin AKP’lilerle çıkan fotoğraflarına yenisi eklendi. Geçen ağustosta, Brezilya’da bir ton 304 kilo kokain ile yakalanan ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçağın sahibi Şeyhmus Özkan, önceki gün Instagram hesabını aktifleştirdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iş insanı Ethem Sancak’la birlikte görüldüğü fotoğrafları paylaştı.











Daha önce devlet yöneticilerinin kullandığı ve ATA uçağı olarak bilinen jeti, Özkan 2016 yılında satın aldı. Uçakta uyuşturucu yakalanmasının ardından pilot Veli Demir, Brezilya’da tutuklandı. Ardından beraat ederek Türkiye’ye döndü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şirketin İstanbul’daki merkezine ve yöneticilerine operasyon düzenledi. Operasyonda şirketin sahibi Şeyhmus Özkan, Leyla Ö., Ali Burak B., Fatih Rasim B., Bekir Koray Ö. ve Nesime Özlem B. gözaltına alındı. 7 şüphelinin emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi.









Daha önce 2 milyar dolarlık vurgun yapıp, Türkiye’den kaçan Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’in, HDP’li Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine saldıran Murat Alp’in, Suriye’nin Lazkiye kentinde El Nusra ile yan yana savaşan 2. Sahil Tümeni içerisinde yer alıp, kesik baş ile verdiği pozlar ile gündeme gelen AKP’nin Kapaklı İlçe Teşkilatı üyesi Emrah Çelik’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Öte yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer’deki 5 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 553 kilo 800 gram metamfetamin, 137 kilogram aseton ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.













Yurda dönen pilot Veli Demir ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen pazar günü İstanbul Havalimanı’nda ülkeye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Pilot Veli Demir adliyedeki işlemlerinin ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu gelişmelerin ardından Özkan’ın Instagram hesabını aktifleştirdiği ve söz konusu fotoğrafları paylaştığı dikkat çekti. Bu paylaşımların ardından ACM Holding sahibi Şeyhmus Özkan ve çalışanları serbest kaldı.Almanya’da cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanan, çete elebaşısı Sedat Peker’in AKP MKYK üyesi ve eski milletvekili Metin Külünk ile yakın olduğunu iddia ettiği, Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazası sonucu ölen Almanyalı Osmanlılar çetesi yöneticisi Taner Ay Taner Ay'ın da onlarca AKP’liyle fotoğrafı ortaya çıktı. Ay’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Ay, Beştepe’den, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden fotoğraflar da paylaşıyordu. Almanya medyasında Taner Ay’ın Osmanen Germania’nın Duisburg temsilcilerinden olduğu iddiaları yer almıştı. Ay'ın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de yer aldığı fotoğraf da Kıbrıs'ta gündeme gelmişti. Tatar, çay içerken Ankara'da çekilen fotoğrafına rağmen Ay için ‘‘Tanımam’’ demişti.